Alec Peters: “Anadolu Efes’ten transfer teklifi geldiğinde bu kararı almak kolay oldu”

-Detaylar



- (Özel haber) İSTANBUL



- Anadolu Efes’in yeni transferlerinden ABD’li basketbolcu Alec Peters, lacivert-beyazlılardan teklif aldığında gelme kararını kolay verdiğini söyledi.



Anadolu Efes’in bu sezon kadrosuna kattığı basketbolculardan olan ABD’li Alec Peters, medya gününde İhlas Haber Ajansı



muhabirinin sorularını yanıtladı. Transfer sürecini anlatan Peters, “Benim için bu kararı almak çok kolay oldu. Kulüp ve oyuncular bana çok yardımcı oluyor. Transfer teklifini lig bittikten sonra yaz aylarında aldım” diye konuştu.

Efes Kulübü hakkında da konuşan 24 yaşındaki basketbolcu, “Anadolu Efes’te oynayan oyuncular, oynadıkları oyundan keyif alıyorlar. İstanbul ve Efes ile ilgili soru sorduğum herkes harika bir yer olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de en güçlü rakibimiz Fenerbahçe olacak” Bu sezonki rakipler için de düşüncelerini dile getiren Peters, “Fenerbahçe’yi çok yakından tanıyoruz. Türkiye bazında en güçlü rakibimiz onlar olacak. Bildiğiniz gibi çok maç oynanıyor. Keyifli bir sezon olacak. Türkiye dışında ise CSKA Moskova, Real Madrid, Barcelona ve Panathinaikos en güçlü takımlar olacak gibi görünüyor” açıklamasında bulundu. Başantrenör Ergin Ataman ile hazırlık dönemi geçirmekten keyif aldığını belirten başarılı oyuncu, “Ondan çok şey öğrendim. Hazırlık döneminde oyuna alışmam için bana çok fazla dakika verdi. Umarım bu durum sezon boyunca devam eder” dedi.

Futbolda daha çok İngiltere Premier Ligi'ni takip ettiğini sözlerine ekleyen Alec Peters, “Belki burada olmaya başladıktan sonra Türkiye ligini de takip ederim. Türkiye’den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı biliyordum” ifadelerini kullandı. Son olarak İstanbul şehri için ise ABD’li basketbolcu, “Muhteşem bir şehir. Yemekleri, gezilebilecek yerleri ve boğazı ile harika bir şehir” dedi.



