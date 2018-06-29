Alanyaspor topbaşı yaptı - ANTALYA Video

_ Alanyaspor idmanından genel görüntüler - Alanyaspor Teknik Direktör Mesut Bakkal ile röportajAlanyaspor topbaşı yaptı - Teknik direktör Mesut Bakkal: - "Hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek"ANTALYA (AA) - Alanyaspor Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek." dedi. Bakkal, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde idman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diledi. Geçen sezon görev yaptığı sürede takımın iyi bir performans gösterdiğini anlatan Bakkal, "Oyuncularıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek." diye konuştu. Bakkal, transferler konusunda yaptığı açıklamada, takım kadrosunda çok fazla oynama yapmadan istedikleri oyuncuları aldıklarını dile getirdi.Takımdaki eksiklikleri bildiklerini dile getiren Bakkal, "İyi oynayan, kaliteli bir kadromuz var. Bunun üzerine de bize katkı sağlayacak, inandığımız oyuncuları transfer ettik. İstediklerimizin çoğunu yerine getiren yönetimimize de teşekkür ederim. İzinli oyuncularımız var. Milli takımda olup, bizden 20 gün sonra izne ayrılan Emre Akbaba, Junior Fernandes, Georgios Tzavellas ve Isaac Sackey, Erzurum kampına 4 veya 5'inci gün katılacaklar. Orada hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. - Sezonun ilk idmanı yapıldıAkdeniz ekibi, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, 2018 - 2019 sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yaklaşık 90 dakika süren süren idmanda yeni transferler Djalma Campos ve Wanderson Baiano da yer aldı.