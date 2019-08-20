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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Alanyaspor, Lokman Gör için imza töreni düzenlendi

Alanyaspor, Lokman Gör için imza töreni düzenlendi

-Törenden detay

İmza Töreni Fedakarlık Geçmiş Olsun Çavuşoğlu Hazırlık Maçı 

--Hasan çavuşoğlu konuşması
--Lokman gör konuşması

- ANTALYA

- Alanyaspor, Topuk Yaylası kampında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transferi Lokman Gör için bugün imza töreni düzenledi.
Lokman Gör, kendisini 2+1 yıllığına Alanyaspor’un renklerine bağlayan imzayı attı. Alanyaspor, ismi Beşiktaş ile de anılan BB Erzurumspor'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerin düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Lokman Gör ile daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Kendisi de sözleşme imzalamadan Topuk Yaylası'na gelerek idmanlara katılmıştı. Orada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Resmi sözleşmeyi ancak bugün imzalıyoruz. Kendisine hem 'geçmiş olsun' diyor, hem de gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sahalara dönmesini arzu ediyoruz" dedi.
“İnşallah daha güçlü döneceğim” Futbolcu Lokman Gör ise, "Alanyaspor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ama bunlar futbolun içerisinde var. En iyi şekilde sahaya dönmek için tüm gayretimle çalışacağım. İnşallah daha güçlü döneceğim" diye konuştu.

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