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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Alanyaspor, ligdeki rakibi Konyaspor’u 1-0 mağlup etti

Alanyaspor, ligdeki rakibi Konyaspor’u 1-0 mağlup etti

Aykut Kocaman açıklama

- - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman:- “İlk 5 hafta biraz sert görünüyor” BOLU

Teknik Direktör Fikstür Rektör Hazırlık Maçı 


- Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, fikstürle ilgili yaptığı açıklamada, Galatasaray deplasmanının da olduğu ilk 5 haftanın sert geçeceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile Konyaspor, Bolu’da hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta, Alanyaspor 75’inci dakikada Taha Yalçıner’le bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bolu kampını tamamlayan Konyaspor’un teknik direktörü Aykut Kocaman, maç sonunda kamp dönemi ve hazırlık maçı ve fikstürle ilgili açıklamalarda bulundu. İyi bir kamp geçirdiklerini söyleyen Kocaman, “Bu dönem altını çizmemiz gereken en önemli şey biraz daha yükleme dönemiydi ki, antrenmanlarımızın çoğu biraz daha fiziksel, oyuncularımızın kalitesini kendi kapasitelerine ulaştırmakla geçti. Havaların son derece iyi olması bize çok yardım etti. Hakikaten son zamanlarda yaptığımız en iyi kamplardan biri olarak gözüküyor. Kampla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Son derece iyi geçtiğini söyleyebilirim” dedi.
“Biraz yorgunluk vardı” Alanyaspor’la oynanan hazırlık maçını değerlendiren Kocaman, “Hazırlık karşılaşmaları, daha çok nelerimiz var, özellikle de rakibimiz açısından bakıldığı zaman rakiplerimizle olan durumumuz ne, bir ölçümleme yapmak için, bundan sonraki durumu da buna göre yönlendirmek için son derece doğru bilgiler veriyor. Ama en başta biraz yorgunluk vardı. Yüklemelerden sonra takımda net bir şekilde gözüktü. Önümüzde daha 1 aylık süre var. Diğer hazırlık karşılaşmalarıyla beraber yavaş yavaş maç ritme yaklaşmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.
“Hatalarımız olursa düzeltip devam edeceğiz” Kocaman, fikstürle ilgili olarak ise, “Şu anda lige 1 ay civarında var. daha çok oyuncular gelecek. Pek çok oyuncu da takımından ayrılacak. Fikstürün her zaman en önemli özelliği o günün şartlarından siz ne durumdasınız, rakipleriniz ne durumda. İlk 5 hafta biraz sert bir 5 hafta gibi gözüküyor. İçinde Galatasaray maçının olduğu 3 tane deplasman. Eğer istediğimiz sonuçlara doğru götürürse kuvvetli bir başlangıç yapma şansını verecek. Ama olmasa da sürekli nerede ne yapıyoruz düşünüp, hataları düzeltmeye yönelik bir takımız. Hatalarımız olursa da düzeltip devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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