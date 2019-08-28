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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alanyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - ANTALYA

Alanyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - ANTALYA

- İdmandan görüntüler - Teknik direktör Erol Bulut'un açıklamasıAlanyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Teknik direktör Erol Bulut:"Tüm oyuncuların iyi performans sergilemesi mutluluk verici"ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor müsabakasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Ligde iyi bir hafta geçirdiklerini belirten Bulut, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönerek ilk iki maçlarını galibiyetle tamamladıklarını, istedikleri doğrultuda ilerlediklerini dile getirdi.Futbolcuların ellerinden geleni yaptığını anlatan Bulut, bu hafta da hazırlıkları en iyi şekilde yapıp, Malatya'dan mutlu dönmek istediklerini ifade etti.
Kendileri açısında umut verici konunun, ikinci yarıda oyuna giren futbolcuların ilk 11'deki oyuncuları aratmaması olduğunu aktaran Bulut, "Bunun böyle devam etmesini diliyorum. Çünkü bize bütün futbolcular lazım. Uzun bir sezon ve önümüzde 32 haftamız daha var. Buna kupa maçları da eklenecek. Yoğun bir programa girmiş olacağız. O yüzden tüm oyuncuların iyi performans sergilemesi mutluluk verici." ifadelerini kullandı. - Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarıTuruncu - yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.Isınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sürdü.İdmanda hafif sakatlıları bulunan Junior Fernandez ve Caulker takımdan ayrı çalıştı.

Teknik Direktör Forma Rektör Spor Müsabakası 

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