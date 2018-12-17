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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Alanyaspor’da Kahramanmaraşspor maçı hazırlıkları

Alanyaspor’da Kahramanmaraşspor maçı hazırlıkları

-İdmandan genel görüntüler

Rektör 

--5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolculardan görüntü
--İdmandan detay görüntüler

ANTALYA

- Aytemiz Alanyaspor, Kahramanmaraşspor oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Aytemiz Alanyaspor, Çarşamba günü Kahramanmaraşspor ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gözetiminde yapılan antrenman topla ısınma çalışmasıyla başladı.
Ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı 3 kaleli topa sahip olma çalışmasıyla sürdürdü. Taktik çalışmasıyla son bulan antrenmana sakatlığı bulunan M’Billa, Barış ve Cisse katılmazken, Campos, Baiano ve Ceyhun ise takımdan ayrı çalıştı. Alanyaspor, hazırlıklarını yarın saat 11.00’da tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00’da özel uçakla Gaziantep’e gidecek. Kafile buradan da otobüsle maçın oynanacağı Kahramanmaraş’a hareket edecek.
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