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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Alanyaspor'da Kaan Kanak ile iki yıllık sözleşme imzaladı - ANTALYA

Alanyaspor'da Kaan Kanak ile iki yıllık sözleşme imzaladı - ANTALYA

- Alanyaspor'da transfer - Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklaması - Kaan Kanak'ın açıklaması - İmza töreninden genel görüntülerAlanyaspor'da transfer - Akdeniz ekibi, Eskişehirspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Kaan Kanak ile iki yıllık anlaşmaya vardıANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Eskişehirspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Kaan Kanak'ı renklerine bağladı.Transfer çalışmalarını sürdüren Antalya ekibi, 27 yaşındaki oyuncu ile iki yıllık anlaşmaya vardı. Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde, transfer çalışmalarının aralıksız sürdüklerini, bu kapsamda Eskişehirspor'dan Kaan'ı takım kadrosuna dahil ettiklerini söyledi.

Transferin hem Kaan Kanak hem de Alanyaspor camiası için hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, "Kendisi birkaç mevkide oynayabiliyor. Kariyeri de belli. Kaan'ın Alanyaspor'da yeniden çıkış yakalayacağına ve takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz." dedi.
Kaan Kanak ise değerli bir kulübe geldiğini belirterek, "Çok heyecanlıyım. Bu güzide kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Faydalı olmak için tüm gayreti gösterip, elimden geleni fazlasıyla yapacağım. Tek amacım burada daha güzel ve başarılı günler yaşamak." diye konuştu.
Kaan Kanak daha önce BUGSAŞ Spor, Hatayspor, İnegölspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor'da forma giymişti.

İmza Töreni Forma İnegölspor 

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