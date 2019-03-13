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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - ANTALYA

Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - ANTALYA

- Alanyaspor'da Antalya spor maçı hazırlıkları - Antrenmandan genel görüntüler - Villafanez ve Obi'nin takımdan ayrı çalışması - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ziyareti - Toplu fotoğraf çekimiAlanyaspor'da Antalya spor maçı hazırlıklarıANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalya spor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Futbolcular bir günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı.Koşuyla başlayan antrenman, istasyon ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Futbolcular Villafanez, Obi, Djalma Campos ve Junior Fernandes takımdan ayrı idman yaptı.Öte yandan, takımı ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, deplasmanda oynanacak Antalya spor maçı için futbolculara başarı diledi.

Teknik Direktör Çekim Rektör 

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