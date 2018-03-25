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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Alanya Ultra Trail Maratonu - ANTALYA İzle

Alanya Ultra Trail Maratonu - ANTALYA İzle

- Yarış başlangıcından görüntü - Sporcuların dağ tırmanışından görüntü - Yarışın bitişinden görüntüAlanya Ultra Trail Maratonu - Alanya'daki organizasyonun ilk gününde Ultra Trail ve Taurus Dağ Maratonu ile Keykubat Dağ Koşusu yapıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Ultra Trail Maratonu organizasyonunda, sporcular ilk gün üç kategoride mücadele etti.Alanya Belediyesinin katkılarıyla ilçede ikinci kez gerçekleştirilen Ultra Trail Maratonu'nun startı, iskelede deniz feneri önünde verildi.
19 ülkeden 85 yabancı sporcunun da yer aldığı organizasyonda, 66 kilometrelik Ultra Trail Maratonu'na 90, 45 kilometrelik Taurus Dağ Maratonu'na 89 ve 21 kilometrelik Keykubat Dağ Koşusu'na 186 sporcu katıldı.
Keykubat Dağ Koşusu'nda kadınlarda Rusya'dan Natalia Gyurten, erkeklerde Türkiye'den Zülfü Karabulut birinciliği elde etti. Alanya Ultra Trail'de ise erkeklerde Rusya'dan Dmitry Mityaev, kadınlarda ise İngiltere'den Holly Page birinci oldu.Taurus Dağ Maratonu'nda ise erkeklerde İngiltere'den Tom Owens, kadınlarda Rusya'dan Natalya Morozova ilk sırayı aldı.Organizasyon, yarınki Alaiye Halk Koşusu ve Kostümlü Koşu'nun ardından ödül töreniyle sona erecek.

İngiltere Deniz Feneri Ödül Töreni Kubat Gori 

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