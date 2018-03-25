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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Alanya Ultra Trail Maratonu - ANTALYA

Alanya Ultra Trail Maratonu - ANTALYA

- Halk ve Kostümlü koşudan görüntüler - Yarış Direktörü Ahmet Arslan'ın konuşmasıAlanya Ultra Trail Maratonu - Alanya'daki organizasyonun son gününde Alaiye Halk Koşusu ve Kostüm Koşusu yapıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Ultra Trail Maratonu organizasyonunun ikinci günü, iki kategoride gerçekleştirilen mücadelelerle sona erdi.Alanya Belediyesinin katkılarıyla ilçede ikinci kez düzenlenen Ultra Trail Maratonu'nun Alaiye Halk Koşusu ve Kostümlü Koşu startı, iskelede deniz feneri önünde aynı anda verildi.
89 sporcunun kayıt yaptırdığı 4 kilometrelik Alaiye Halk Koşusu'nda kadınlarda Büşra Küçük, erkeklerde Bertuğ Polatçı birinci oldu. 15 sporcunun yer aldığı Kostümlü Koşu'da ise erkeklerde Abdülkerim Taşdemir, kadınlarda Aysun Dursoy birinciliği elde etti.Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Yarış direktörü milli atlet Ahmet Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya Ultra Trail Maratonu'nun ikincisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl gerçekleştirdikleri yarışta 500'den fazla sporcuyu misafir ettiklerini aktaran Arslan, "Aralarında dünyanın önde gelen sporcuları Dmitry Mityaev, Ekaterina Mityaeva, Tom Owens, Holly Page, Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç gibi isimler de vardı." dedi.
Yarışmaya katılan sporcuların çok keyif aldığını ifade eden Arslan, parkur ve organizasyonun yarışmacılar tarafından da çok beğenildiğini kaydetti.
Katılımcı sayısını geçen yıla göre üçe katladıklarını dile getiren Arslan, "Etkinliğe 21 ülkeden 90 yabancı sporcu katıldı.
Toplam yarışmacı sayısının 500’den fazla olduğunu düşünürsek 90 yabancı sporcunun olması çok iyi bir rakam. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz bu organizasyonu uluslararası boyuta taşımak." diye konuştu.

Deniz Feneri Uluslararası Düşünür Milli Atlet Rektör 

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