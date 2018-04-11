Alaattin Tutaş: “Osmaniye maçı çok zor geçecek”

-Teknik Direktör Alaattin Tutaş'ın açıklaamalrı



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- TFF 3. Lig’de Play-Off hesapları yapan Elaziz Belediyespor’da Teknik Direktör Alaattin Tutaş, Osmaniye maçının kendileri için çok zor geçeceğini hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi.



TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, hafta sonu oynayacağı Osmaniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Alaattin Tutaş yönetiminde hazırlanan Elazığ ekibinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Ligin ikinci yarısının başından bu yana hedeflerini Play-Off olarak belirlediklerini dile getiren Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, “Bu haftaki Çorum maçı final maçımızdı, kazandığımız zaman çok şey kazanacaktık. Kaybedeceğimiz zaman çok şey kaybedecektik. Futbolcularım o maçta iyi performans sergiledi. Salı günü itibariyle Osmaniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Hafta sonuna kadar Osmaniye ile yatıp, kalkacağız. Gökhan hocamız bize rakibin eksik yönlerini, iyi yönlerini araştırdı. Biz de rakibimize göre sahada olacağız. Osmaniye maçı çok zor geçecek. Onların da kümede kalma mücadelesi var. Bizim hedefimiz Play-Off ise bu maça kazanmak için gideceğiz. Orada hedefimiz mutlak kazanmak olacak. İnşallah 3 puan ile döneceğiz” dedi.

Takımda eksik ya da cezalı futbolcu olmadığını kaydeden Tutaş, “İlk 11'imizi Osmaniyespor’un durumuna göre oluşturacağız, inşallah hafta sonu gülecek biz olacağız” şeklinde konuştu.



