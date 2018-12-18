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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Alaattin Hatayoğlu: “Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın bu kulübe ihanet ettiğine inanmıyorum”

Alaattin Hatayoğlu: “Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın bu kulübe ihanet ettiğine inanmıyorum”

1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu

İSTANBUL

Kırmızı Kart Şampiyon Forma Irak 


- 1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, bordo-mavili yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın kulübe ihanet ettiğine inanmadığını ve bu iki futbolcunun en kısa sürede affedilmesi gerektiğini söyledi.

1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, bordo-mavililerin ligin ilk yarısında gösterdiği performanstan, yönetimin Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak hakkında aldığı kararlara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Hatayoğlu: “Yönetim Trabzonspor’un hakkını aramalı” Trabzonspor'un sezona sorunlarla başladığını belirten Hatayoğlu, “Gerek kadro gerekse ekonomik anlamda ciddi sorunlar vardı. Bu sıkıntılarla boğuşurken bence şimdi Türkiye’nin en iyi futbol oynayan takımlarından biri haline geldi. Şu an ligde liderin 8 puan gerisinde dördüncü sıradayız. Takımın kendi yanlışlarından dolayı kaybedilen puanlar var. VAR hakemlerinin de Trabzonspor’a yaptığı hatalar olmasa belki ilk ikinin içinde olacaktık. Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin işlerinin zor olduğunu da biliyorum. Ama Trabzonspor’un hakkını her alanda aramalılar. Geçtiğimiz haftalarda bir takımın kendine yönelik yapılan bir hatada nasıl veryansın ettiğini gördük. Bizim ise onlar gibi veryansın etmek yerine, hakkımızı aramamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapacak olan da Ağaoğlu ve yönetimidir. Şu ana kadar etkili olup ortaya çıkmadılar. Trabzonspor önüne çıkacak engelleri testi kırılmadan gidermek zorunda” ifadelerini kullandı. “Beşiktaş maçında iki puan kaybettik” Karadeniz ekibinin deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş mücadelesine de değinen Hatayoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş maçında kaybedilen iki puan var. Karşılaşmaya baktığımızda verilmeyen bir penaltımız ve rakibe verilmeyen iki kırmızı kart var. Yediğimiz ikinci golde de olmayan bir faulün devamında korner kazandı rakip. Bunlara Trabzonspor’un maruz kalmaması lazım. Bu sezon Trabzonspor’un 6 puanı, VAR sistemiyle gitti. Bu puanları kaybettiğimiz maçların ikisinde Cüneyt Çakır, birinde de Bülent Yıldırım vardı. Görevlerini hakkıyla yapıp yapmadıkları bir soru işareti. Biz 'Trabzonspor’a ayrıcalık yapılsın' demedik ama artık bu haksızlıklar da bir son bulsun.” “Burak ve Onur affedilmeli” Trabzonspor’un kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’a ihtiyacı olduğunu dile getiren Hatayoğlu, “Burak Yılmaz'la çok maç kazandı. Ama o olmadan da takım galibiyetler aldı. Aynı şeklide Onur Kıvrak için de geçerli bu durum. Trabzonspor’un bu sezon şampiyonluğa gidebilecek bir kadro yapısı var. Camia ve taraftar da takıma inanmış durumda. Sahada tecrübeli ayaklara da ihtiyaç var. Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın bu kulübe ihanet ettiklerine inanmıyorum. Eğer ihanet varsa da yönetim bunu açıkça ortaya koymalı. Futbolcular disiplinsizliklerden dolayı zaten hak ettikleri cezaları aldılar. Bence Burak ve Onur’a, Trabzonspor’un ihtiyacı var. Eğer siz bu oyuncuları rakibiniz olan 3 İstanbul takımından birine verirseniz, ayağınıza kurşun sıkmış olursunuz. Trabzonspor yönetim kuruluna düşen bu iki oyuncuyu affetmeleridir. Onların da yaptıkları hatalardan dolayı bir özür dilemeleri gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
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