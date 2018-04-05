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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Akvaryum adam Cem Karabay, 5. dünya rekoruna gidiyor İzle

Akvaryum adam Cem Karabay, 5. dünya rekoruna gidiyor İzle

Rekor denemesi için tanıtım videosu

- İSTANBUL

İngiltere Dünya Rekoru Akkale Sualtı Kamera Rekor Denemesi 


- “Dünyada Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan” unvanını alan, çocukların “Akvaryum Adam” diye tanıdığı dünya rekortmeni Cem Karabay, TROYA’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin yirminci yıl dönümünde, 15 saat 10 dakika ile Norveçli Nils-Roar Selnes’e ait olan “En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama” dünya rekorunu kırmak için Çanakkale’nin, Gökçeada ilçesinde bulunan Yıldız Koyu’nda TÜDAV Sualtı Deniz Parkı’na iniyor. Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Başkanlığı'nı da yapan Cem Karabay, bu kez 2018 TROYA yılının tüm dünyada duyulması için 15 saat 10 dakika ile (Longest open saltwater SCUBA dive-cold water) “En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama” dünya rekorunun sahibi Norveç’li Nils-Roar Selnes’e, 23 saat 4 dakika ile meydan okumaya hazırlanıyor. İngiltere’de bulunan Guinness Merkezi tarafından görevlendirilen Türkiye’deki tek Guinness hakemi olan Şeyda Subaşı Gemici’nin eşlik edeceği rekor denemesi, Türk Telekom’un iletişim sponsorluğunda 23 Nisan saat 11.00’de, 15 dereceden daha soğuk olan Çanakkale, Gökçeada Yıldız Koyu’nda bulunan TÜDAV Sualtı Deniz Parkı’nda başlayacak. 23 Nisan’dan itibaren denizin 6 metre altında 2 m boyunda Truva Atı ile birlikte yaşayacak Karabay, yeme, içme, uyuma, spor yapma gibi tüm ihtiyaçlarını hiçbir şekilde suyun altından çıkmadan denizde gerçekleştirecek. Karabay, bu rekor denemesinde kural gereği her zaman 15 dereceden daha soğuk olan bir deniz suyu içerisinde bulunacağından rekorun başından sonuna kadar hipotermi ile mücadele ederken, Çanakkale’nin sert akıntılarına da meydan okuyup yeni bir destan yazmaya çalışacak. Dünya Rekortmeni Karabay’ın rekor denemesi, internet üzerinden 24 saat sualtı kameraları ile canlı olarak izlenebilecek. Cem Karabay, rekor denemesini 24 Nisan saat 10.04’de elinde Türk bayrağı ile sualtında yürüyerek karaya çıkıp bitirmeyi planlıyor.
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