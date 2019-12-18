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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akşener, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul etti - ANKARA

Akşener, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul etti - ANKARA

- İYİ Parti Genel Merkezi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi - Kabulden detaylarAkşener, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul ettiANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Akşener'in makamında basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Çebi, Akşener'e üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını sundu.

Forma 

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