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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Akhisarspor-Kasımpaşa maçının ardından - Mustafa Denizli - İSTANBUL

Akhisarspor-Kasımpaşa maçının ardından - Mustafa Denizli - İSTANBUL

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin açıklamasıMaçın ardından - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli:"(Üst üste yaşanan mağlubiyetler) 30 yıllık kariyerimde böyle bir seri hiç yaşamadım. Çok zor bir durum" - "Bu takım çalışmadı, üretmedi ve turu geçmek istemedi desem yanlış olur. Ama yanlış yaptığımız işler de oyun içinde çok var. Bir pozisyonla kırılganlığımız başlıyor"İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 - 1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Akhisarspor'a 2 - 1 mağlup olarak elenen Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, "Antrenörlük kariyerimde böyle, hatta bunun yarısı kadar bir seri yaşamadım. Bu, beni çok yaralayan bir görüntü." dedi.
Denizli, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, üst üste yaşadıkları mağlubiyetlerin takımın psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti.
Kupadan elenmelerinin yanı sıra Spor Toto Süper Lig'de çıktıkları son 6 maçı da yitirdiklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Kasımpaşa'ya önemli işler yapmak için geldik. Devre arasında yaptığımız değişkenlik bize düşündüğümüz katkıyı sağlamadı. Tam tersi düşünmediğiz bir tabloyla karşılaştık. Antrenörlük kariyerimde böyle ve hatta bunun yarısı kadar bir seri yaşamadım. Bu, beni çok yaralayan bir görüntü bu. Üzüntüm kat kat arttı. 30 yıllık kariyerimde böyle bir seri hiç yaşamadım. Çok zor bir durum. Fazla söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.İlk yarıda fileleri en fazla havalandıran takım olmalarına rağmen, şu an çok gol yediklerini ve bunun yanı sıra skor üretmekte de sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Mustafa Denizli, şunları kaydetti:"Kupa bizim ikinci önemli bir hedefimizdi. Bu takımdan bunu beklemek de hakkımızdı. Düşünmediğimiz oranda gol yediğimiz bir dönem geçiriyoruz. Şu an psikolojisi olumsuz etkilenen bir grubuz. Yaşadığımız şeyler bizi mutlu etmiyor. Bu takım çalışmadı, üretmedi ve turu geçmek istemedi desem yanlış olur. Ama yanlış yaptığımız işler de oyun içinde çok var. Bir pozisyonla kırılganlığımız başlıyor. Bunun sebeplerini değerlendireceğiz. En sağlıklı yol neyse yarın onu buluruz."

Psikoloji Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Çeyrek Final 

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