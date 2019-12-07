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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Akhisarspor - İstanbulspor maçının ardından

Akhisarspor - İstanbulspor maçının ardından

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak açıklama

İstanbulspor Televizyon Puan Barajı Teknik Direktör Rektör 

-İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı açıklama

- MANİSA

- TFF 1. Lig’i 14. haftasından ev sahibi ekip Akhisarspor’un İstanbulspor karşısında 4-3 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlenirdi. İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, “Burada herkesi gerçekten tebrik ediyorum, izleyen herkesi herhalde çok mutlu etmiştir. Biz bugün müthiş oynadık, penaltı kaçırdık. Oyuncularımızla gerçekten gurur duyuyoruz. Futbol oynamaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin” dedi.
Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, “Herhalde uzun süre unutulmayacak bir karşılaşma oynandı. Hem skoruyla, hem de maç önü, maç içi ve maç sonuyla en güzel maçlardan birisiydi. Özellikle maçı izleyenler için hem televizyondan hem de tribünden bize destek veren taraftarlarımıza için çok güzel bir karşılaşmaydı. Tabii ki galip gelmek çok güzel, özellikle Hatay’ın kazandığı bir haftada kazanıp aradaki puan farkını açmadan takibi sürdürmek istiyorduk. Bu ligde ne yaptığını iyi bilen bir takımına karşı oynadık. Ama bizim bir hedefimiz var, bu hedef doğrultusunda da mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Maçın başında özellikle ilk yarıda yakaladığımız çok pozisyon vardı. 1-0’dan sonra ikinci yarı nasıl oynayacaklarını biliyorduk, 2-0’ı da yaptık. 2-0’dan sonra maçın bir kırılma anı oldu. Erhan‘ın çıkarmadığı bir pozisyon belki 3-0 yapsak maçı orada bitirecektik. 3-0’ı yapamadıktan sonra dönen topta yediğimiz bir gol ve iki dakikada 2 gol yedik zaten ve maç 2-2’ye geldi. Tecrübeli olmanın avantajı bu olsak gerek, 3-3 oldu ve maçı yine de bırakmadık ve sonuçta 4-3 kazandık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. İstanbulspor oyuncularını da kutluyorum, gerçekten ne varsa verdiler. Skor galibiyet anlamında bizim için çok önemliydi. Ama burada aslan payını taraftarımıza vermek istiyorum, müthiş bir taraftar grubumuz var, belki tadımızı daha dolduramadık ama gelen taraftarlarımız müthiş bir ambiyans ortaya koydu. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Artık ilk yarının sonları geliyor, hedeflediğimiz bir puan var, o puan barajını yakalayıp inşallah ikinci yarıda hedefimize ulaşacağız” dedi.

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