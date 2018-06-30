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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Akhisarspor'da Safet Susic dönemi başladı - MANİSA

Akhisarspor'da Safet Susic dönemi başladı - MANİSA

- Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel ve Safet Susic'in sözleşme imzalarken görüntüleri - Teknik direktör Safet Susic'in soruları cevaplamasıAkhisarspor'da Safet Susic dönemi başladı - Yeşil - siyahlı kulüp, Bosna Hersekli teknik direktörle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı - Susic:"Her kulvarda en iyi şekilde mücadele etmek için çok iyi çalışacağız"MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli teknik direktör Safet Susic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.Susic, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine yaptığı konuşmada, oluşturduğu yapı nedeniyle kulübü tebrik ederek, Akhisarspor'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kuruluna kendisine bu görevi verdiği için teşekkür eden Susic, "Burada kaliteli ve ciddi bir antrenman sözü veriyorum. Zamanla sonuçları da göreceğiz. Buraya gelmeden önce herkes burasının çok iyi bir kulüp olduğunu söyledi.

Umarım ki bu sezon güzel sonuçlar alacağız." dedi.
Susic, sezona Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçıyla başlayacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:"Onlara karşı en iyimizi yapmaya çalışacağız. Daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimini bekleyeceğiz. Grupta biliyoruz ki iyi rakipler gelecek karşımıza. Bu nedenle UEFA Avrupa Ligi'nde henüz ne yapacağımızı bilmiyoruz, rakiplerimiz belli değil. Ama şunu söyleyebilirim; her kulvarda en iyi şekilde mücadele etmek için çok iyi çalışacağız."Susic, sezon hazırlıklarına yarın başlayacaklarını belirterek, "Futbolcuların durumuna bakacağız, hangi mevkilere ihtiyacımızın olduğunu çıkaracağız. Başkanımız takımı güçlendirmek için çok iyi 2 - 3 futbolcu alacağımızı söyledi.

İlk önce bu pozisyonları tespit edip, hangi mevkilere takviye gerekiyorsa bunları yapacağız." ifadelerini kullandı.Teknik direktörlük kariyerinde genellikle ofansif futbol oynatmayı tercih ettiğini kaydeden Susic, "Şu anda yeni bir takıma geldim. Ligi nerede bitireceğimizi, hedeflerimizi şimdiden söylemek zor ama şunun sözünü verebilirim; çok iyi sonuçlar için çok iyi çalışacağız." diye konuştu.
Akhisarspor'la 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Safet Susic'in yardımcılıklarını Elvir Balic, Fevzi Layiç, Emrah Eren ve Cem Kavçak yapacak.

İmza Töreni Teknik Direktör Şampiyon Rektör Kura Çekimi 

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