Akhisarspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları -MANİSA
- Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Akhisarspor antrenmanından görüntüler - Teknik direktör Cihat Arslan'ın açıklamalarıMANİSA - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Bursaspor'u konuk edecek Akhisarspor, hazırlıklarını sürdürdü. Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor maçında alınan üç puanla moral bulduklarını ve ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.