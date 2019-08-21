Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akhisarspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Akhisarspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Antrenmandan detaylar

Tarım Milli Takım Arbede Şampiyon Rektör 

-Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

- - Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:- "Bu ligde koşmazsan puan alamazsın" MANİSA

- TFF 1. Lig’de mücadele veren Akhisarspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda konuk olacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-siyahlı futbolcular düz koşu, pas çalışması ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, taraftardan devamlı destek istediğini kaydetti.
Ligin çok sürprizlerle başladığını ifade eden Altıparmak, "Her yaptığın işin ilki zordur. Biz yeni bir takımız, geçen sezon kadroda oynayan 5 kişi yeni gelen 6 kişiyle başladık maça. Ligde gördüğünüz gibi 'favori' diye bir şey yok. Bu lig böyle ne yazık ki. Bu ligde mücadele etmezsen, koşmasan puan alamıyorsun. Çok sürprizlerle başladı.
Kağıt üzerinde garanti takımlar vardı ama o takımlar puan kaybetti. Bu 2-3 haftalık süreç hep geçiş dönemleridir. Takımların birbirini tanıma anlamında. Bu süreçleri puan kaybetmeden kapatmak çok önemli. Bizim için de kendi sahamızda ilk maçımızdı. Çok takımda çalıştım ama Akhisar taraftarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Maçın sonuna kadar bizi inanılmaz desteklediler. Bu galibiyeti onlara armağan ettik. İnşallah biz bunu artırarak devam ettireceğiz, taraftar sayısını artıracağız. Galibiyet serilerini taraftarımıza alıştıracağız" diye konuştu.
"Tecrübemizle kazanmak istiyoruz" Hedefimiz olan şampiyonluğa da hep beraber ulaşacağız. Onlar bizi her maç desteklesinler bizde onların desteğini sahada göstereceğiz. Maçın içinde çok iyi yaptığımız işler oldu ama yapamadıklarımız da vardı. Bunlar üzerinde çok çalışacağız. Bazı oyuncular istediğimiz şeyi bazen veremeyebilir. İlk maçın tek önemli şeyi vardı kazanmaktı. 1. dakikadan 90. dakikaya kadar çok isteyen çok arzulayan bir takım vardı. Bu bizi çok mutlu etti. Biz daha fazla çalışacağız inşallah Bursaspor maçı da 3 puanlık maçlarımızdan biri olacak. Orada güzel oyunumuzu oynayarak 3 puanımızı alırız. Bursaspor’un ilk maçını da seyrettik. 10 kişi kalmalarına rağmen 60-65 dakikaya kadar 1-1’i yakaladılar. Onların da çok tecrübeli oyuncuları var. Genç oyuncuları, milli takımlarda oynamış iyi bir kadroları var. Biz inşallah tecrübemizle, mücadelemizle 3 puanı alıp şehrimize geri dönmek istiyoruz" dedi.
Öte yandan Adanaspor maçında ayağına aldığı darbeden kaynaklı ağrıları olan Elmar Bjarnason antrenmanda yer almadı. Hafif ağrıları olan Edin Cocolic ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı