Akhisar Belediyespor'un yeni teknik direktörü Susic imzayı attı

-- Teknik direktör Safet Susiç'in konuşması

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- Akhisar Belediyespor, Boşnak Teknik Direktör Safet Susic 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de 6 sezonu geride bırakan ve geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Akhisar Belediyespor'da Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük görevine Bosna Hersekli Teknik Direktör Safet Susic getirildi.

Tecrübeli teknik adam için bugün Yılmaz Atabarut Tesislerinde imza töreni düzenlendi.

İmza töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Susic, “Herkes bana Akhisar için çok iyi bir kulüp diye söyledi.



Umuyorum biz bu sene çok güzel sonuçlar alacağız. İlk önce Süper Kupa’da Türkiye’nin en iyi kulüplerinden birine karşı Galatasaray’la karşı karşıya geleceğiz. Onlara karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonra Avrupa ekiplerine karşı oynayacağız, kura çekimlerini bekleyeceğiz. Karşımıza gelecek ekipleri bilmeden size bir şey söyleyemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, her alandaki mücadeleler için çok iyi çalışacağız" dedi.

"Başkanımız bana 2-3 tane iyi futbolcu alacağımızı söyledi" Transfer politikasını da değerlendiren Susic, “Yarın ve yarından sonra futbolcularımıza bakacağız. Hangi mevki ve hangi futbolculara sahip olduğumuza bakacağız ve sonra oturup konuşacağız. Başkanımız bana 2-3 tane çok iyi futbolcu alacağımızı söyledi.



Ama önce pozisyonları görmemiz lazım” dedi.

"Ben bugüne kadar ofansif futbolu tercih ettim" Taraftarın nasıl bir takım izleyeceği sorusuna da yanıt veren Susiç, “Ben buraya gelmeden önce tüm takımlarda ofansif futbolu tercih ettim. Şu an yeni bir takımdayız, sonuçlar hakkında ligi nerede bitireceğimiz hakkında bir şey söyleyemem. Tek şunu söyleyebilirim, çok iyi sonuçlar için çok iyi çalışacağız” diye konuştu.

Akhisar Belediyespor'da 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Susic’in yardımcılıklarını ise Elvir Baliç, Emrah Eren, kaleci antrenörü Fevzi Layiç yapacak. Bosna-Hersek milli takım antrenörlüğü de yapan 63 yaşındaki tecrübeli Teknik Direktör Türkiye'de İstanbulspor, Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor ve son olarak da Alanyaspor’da görev yapmıştı. Öte yandan Akhisar Belediyespor, yarın saat 18.00’da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yeni teknik direktörleri Saffet Susic yönetiminde top başı yapacak.

