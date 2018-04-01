Akdeniz Kupası Kürek Yarışları - MUĞLA

- Yarışlardan görüntü, - Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven'in açıklaması, - Behçet Saatcı'nın konuşması, - Ödül töreni - Muğla 'da Fethiye ilçesinde düzenlenen ve 19 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katıldığı yarışlar tamamlandıMUĞLA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonunca Muğla 'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Akdeniz Kupası Kürek Yarışları sona erdi.Fethiye Körfezi'ndeki kürek takımları kamp alanında düzenlenen ve 19 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyonda, ikinci gün mücadeleleri yapıldı.Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen Akdeniz Kupası Yarışları'nın sorunsuz tamamlandığını söyledi.
Çekişmeli müsabakaların gerçekleştiği yarışmada güzel dereceler elde edildiğini anlatan İşseven, "19 kulübün yaklaşık 300 sporcuyla katıldığı şampiyonaya ilgiden memnunuz. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artacağına inanıyoruz. Yarışları kulüplerimiz artık özlemle bekliyor." diye konuştu. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise etkinliğin hem sezon başında turistik tesislere katkı sağlandığını hem de gençlere örnek olduğunu ifade etti. Sporda birincilikten çok çocukları denizle barıştırmayı amaçladıklarını belirten Saatcı, çocukların küçük yaşta sorumluluk alıp doğayla mücadelesini kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. Yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:Küçük erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Türk Balıkadamlar, 3. Fethiye BelediyesporKüçük kızlar: 1. Sümerspor, 2. Hereke Nuh Çimento, 3. Fethiye BelediyesporYıldız erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Hereke Nuh Çimento, 3. Sakarya Gençlik MerkeziYıldız kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Fethiye BelediyesporGenç erkekler: 1. Sakarya Gençlik Merkezi, 2. Fenerbahçe, 3. Hereke Nuh ÇimentoGenç kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Türk Balıkadamlar, 3. Fethiye BelediyesporDeniz küreği 19 yaş altı erkekler: 1. Adıyaman Gençlik Spor, 2. Sinop Gençlik Spor, 3. BeşiktaşDeniz küreği 19 yaş altı kadınlar: 1. Sinop Gençlik Spor, 2. Adıyaman Gençlik Spor, 3. AltınboynuzDeniz küreği erkekler: 1. Beşiktaş, 2. Altınboynuz, 3. İzniksporDeniz küreği kadınlar: 1. Altınboynuz, 2. Sinop Gençlik Spor, 3. DenizcilerDereceye giren kulüplerin kupalarını Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ile diğer yetkililer verdi.