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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Air Race’te şampiyon Martin Sonka

Air Race’te şampiyon Martin Sonka

uçuştan detay görüntü

Yarış Kırıklı Efes Şampiyon Forma 

-pilottan detay görüntü
-törenden görüntü
-1.'lik ödülünün verilmesi
-pilot ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Akrobatik uçuşlarıyla nefes kesen cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race’te şampiyon belli oldu. ABD’nin Fort Worth şehrinde düzenlenen yarışı muhteşem bir performansla noktalayan Martin Sonka, genel klasmanda da zirveye yükselerek sezonu şampiyon olarak tamamladı. Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’te sezonun en iyi pilotu son yarışta belli oldu. 17-18 Kasım’da ABD’nin Fort Worth kentinde gerçekleştirilen ve adeta nefesleri kesen yarışa damgasını vuran Martin Sonka sezonu da şampiyon olarak tamamladı. Yaklaşık 20 bin kişinin takip ettiği yarış sonunda büyük sevinç yaşayan Çek pilot, 80 puan toplayarak Air Race kariyerindeki ilk şampiyonluğunu tattı. Fort Worth’ta ikinci gelen Avustralyalı Matt Hall 75 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Üçüncü ise 73 puanla ABD’li pilot Michael Goulian oldu. Geçen yılın şampiyonu Japon Yoshihide Muroya ise büyük bir hayal kırıklığıyla sezonu beşinci sırada bitirdi. Şampiyon Sonka, "Geçen seneden farklı bir hikâye yaşandı ve kariyerimin en büyük başarısını yakaladım. Çok güzel bir yarış oldu. Herkesin özellikle de Çek taraftarların çok beğendiğini düşünüyorum. Spor hayatımda daha mutlu bir an yaşadığımı hatırlamıyorum" açıklamasını yaparken Matt Hall ise "Bu sezon Air Race'te dört kez podyum gördüm ama şampiyon olmamak sinir bozucu" ifadesini kullandı. Sezonu podyumun üçüncü basamağında tamamlayan Goulian da "Ekibim için harika bir yıl oldu. Gelecek sene daha güçlü geleceğiz" dedi.

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