Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Ahmet Taşyürek: “Tüm sorumluluk benim”

Ahmet Taşyürek: “Tüm sorumluluk benim”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek'in açıklamaları

- İSTANBUL

Devre Arası Sayılar Forma Rektör Basın Mensupları 


- Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Balıkesirspor mağlubiyeti sonrası, “Kariyerimde bu kadar isteksiz, dağınık ve kopuk maçım olmamıştı. Tüm sorumluluk benim. Gerekli değerlendirmeleri yapacağız” dedi.
TFF 1. Lig’in 21. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Balıkesirspor’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonunda Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alınan skordan dolayı tüm sorumluluğu üzerine aldığını belirten Taşyürek, “Ne zamandır hocalık yapıyorum bilmiyorum ama bugün 95-96. maçımdır herhalde. Ne hocalık kariyerimde ne de Ümraniyspor’da bu kadar kopuk, dağınık, isteksiz bir maçım olmadı. Sorumluluk bana ait. Değerlendirmesini yapacağız. Ümraniyespor ligin ilk yarısında iyi bir grafik sergiledi, devre arası gidenler gelenler oldu. Takımsal formatta ikinci yarı iyi bir form yakalayamadık. 5 tane kiralık oyuncumuz var. Maç sayılarının az olması ve genç olmaları, ligin zorlu döneminde sorumluluk konusunda sıkıntı yaşattı. Tüm sorumluluk benim. Gerekli değerlendirmeleri yapacağız” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fenerbahçe Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe Alanyaspor Maçından Kareler
Beşiktaş Sahasında Galip Geldi!Beşiktaş Sahasında Galip Geldi!
Galatasaray Alanyaspora Yenildi!Galatasaray Alanyaspora Yenildi!
Galatasaray Kayseri'yi 3 Farkla GeçtiGalatasaray Kayseri'yi 3 Farkla Geçti
Trabzon Fener'e Dur DediTrabzon Fener'e Dur Dedi
Sergen Yalçın Beşiktaşa İmza Attı!Sergen Yalçın Beşiktaşa İmza Attı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı