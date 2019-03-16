Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ahmet Taşyürek: “Milli maç arası bize iyi gelecek”

Ahmet Taşyürek: “Milli maç arası bize iyi gelecek”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek'in açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Milli Maç Bulduk Rektör 


- Gazişehir Gaziantepspor’a sahasında 2-1 mağlup olan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek maçın ardından takımın çok yorgun olduğunu söyleyerek, “Milli maç arası bize çok yarayacak” diye konuştu.
Spor Toto 1. Lig’in 26. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Gazişehir Gaziantep’e 2-1 mağlup olan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Özellikle Leandrinho’nun ilk yarıda kaçırdığı gole değinerek sözlerine başlayan Taşyürek, “Bugün golü bulduktan sonra kaçırdığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekirdi. Farkı açmamız gerekirken bir anda golü yedik ve soyunma odasına 1-1’lik skorla girdik. İkinci yarıda da takımdaki yorgunluk kendisini gösterince böyle bir sonuç ortaya çıktı. Hem ligde hem kupada devam ettiğimiz için yorgunluk oluştu ve bu durum da kendisini gösterdi. Kadro derinliğimiz de çok fazla değil. Geçtiğimiz hafta Denizli maçında da ilk yarıda başka ikinci yarıda başka bir takım gibiydik. Önümüzdeki hafta milli maçlar nedeniyle lige verilecek olan ara en çok bize yarayacaktır. En kısa sürede toparlanmak istiyoruz” dedi.
Golü kaçıran Leandrinho’yla soyunma odasında konuştuklarını ve oyuncunun da çok üzgün olduğunu sözlerine ekleyen Taşyürek, “Orada şut çekerseniz, kaleciyi çalımlamak isterseniz ya da pas vermeye çalışırsanız anlarım, ancak ciddiyetsiz şekilde bu vuruşu yaparsanız, o zaman takıma saygısızlık yaparsanız. Oyuncuya da bunu söyledim ve üzgün olduğunu ifade etti” diyerek sözlerini tamamladı.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Konyasporu Son Dakikada GeçtiBeşiktaş Konyasporu Son Dakikada Geçti
Fenerbahçe-Başakşehir Maçından KarelerFenerbahçe-Başakşehir Maçından Kareler
Fenerbahçe, Zorlu Rize Maçını KazandıFenerbahçe, Zorlu Rize Maçını Kazandı
İM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflarİM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflar
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel KarelerBeşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel Kareler
Galatasaray - Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray - Akhisarspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı