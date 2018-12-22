Ahmet Taşyürek: 'İkinci yarıda çok daha iyi olacağız' Haberi



- Ümraniyespor Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, ilk yarıyı 3 puanla kapatmanın önemli olduğunu belirterek, ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım olacaklarını vurguladı. Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Ümraniyespor'da, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 1 haftadır takımın başında olduğunu ve Türkiye Kupası mücadelesiyle birlikte ikinci maçına çıktığını söyleyen Taşyürek, "Takımı tanıyor olmamız artı gibi görünse de, takımdaki en büyük eksiklik, ikinci yarılarda oyundan düşüş. İlk yarıda 2-0 öndeyiz ve oyuna hakim olmamız gerekiyor. Ancak fiziki düşüş nedeniyle yaşadığımız stres bir anda kırılma anlarını da beraberinde getiriyor. Maç berabere bitebilirdi. 3 puan aldık ve ligdeki yerimizi perçinledik. Devre arası kampıyla birlikte, ligin ikinci yarısında 90 dakika aynı mücadeleyi ortaya koyan bir takım haline geleceğiz" ifadelerini kullandı.

