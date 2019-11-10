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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Ahmet Taşyürek: “Galip gelemediğimiz için üzgünüz”

Ahmet Taşyürek: “Galip gelemediğimiz için üzgünüz”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek'in açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 1 puanla ayrıldıkları Hatayspor maçı sonrası, “İki takımın da iyi olmadığını düşünüyorum. Bu sene ligde enteresan sonuçlar oluyor. Galip gelemediğimiz için üzgünüm” dedi.
TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, maç sonu basın toplantısında, “İki takımın da iyi olmadığını düşünüyorum. Kırılma anlarında son vuruşları yapamadığımız için skoru değiştiremedik. İstediğimiz geçiş hücumlarını da planladığımız gibi yapamadık. Oyuna giren arkadaşlarımızdan da gerekli katkı alamadık. Sonradan oyuna dahil olan Nouri de sakatlıktan dolayı oyun dışında kaldı. Son bölümü 10 kişi oynadık. İç sahada oynadığımız Boluspor maçıyla birlikte en kötü maçımızdı. Bu sene ligde enteresan sonuçlar oluyor. Liderle 12. sıradaki takım arasında neredeyse puan farkı yok. Herkesin play-off hesabı yaptığı bir lig. Galip gelemediğimiz için üzgünüz” şeklinde konuştu.

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