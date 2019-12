Ahmet Özdoğan: 'Kayyum atanması için dava açtığım haberleri külliyen yalan'

- Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ahmet Özdoğan, kulübe kayyum atanması için mahkemeye başvurdukları iddiaları hakkında yaptığı açıklamada, "Külliyen yalan. Galatasaray’da kayyum gelsin niye isteyelim? Biz sadece bugünkü yönetimin de seçime girmek kaydı ile seçime gitmesini istiyoruz. Bunun dışındaki her şey yanlıştır" dedi.

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ahmet Özdoğan, kulübün kayyuma devredilmesi için dava açtığı yönünde çıkan haberler hakkında İHA’ya açıklamalarda bulundu. Kulübe kayyum atanmasıyla ilgili haberlerin yalan olduğunu belirten Özdoğan, "Külliyen yalan. Dünyada hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Hukuki hakkı da yok. Mart ayındaki genel kurul sonrası Mustafa Cengiz ve arkadaşlarına idari ibrasızlık çıktı. Oylamadan sonra Yusuf Günay bey ile Abdurrahim Albayrak bey, genel kurulu mahkemeye verdiler. Biz genel kurul adına feri müdahil hakkımızı kullandık. Bu genel kurul adına davaya dahil olan demek. Mahkemeden daha önce tedbir kararı aldı. Tedbir kararına karşı istinaf mahkemesine gittik. ‘Tedbir kararı yanlış, genel kurul kararı var’ dedik. 11 Temmuz’da mahkeme tedbir kararını devam ettirdi. İstinaf mahkemesi denetim ile ilgili tedbir kararını reddetti. 17 Ağustos’ta başka mahkeme denetimle ilgili tekrar tedbir kararı koydu. O da istinaf mahkemesine gittik. Yakında onun da sonucu çıkar. İstinaf mahkemesi daha önce tedbir kararına karşı 14 Kasım’da bir karar verdi, ‘Kısman kaldırıyorum, kısmen devam ettiriyorum’ dedi.

Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak’ın seçime gitme hakkını devam ettiriyor. İstinaf mahkemesi buna; 'devam ettiriyorum ama Galatasaray mutlaka seçim açıklamak zorunda' dedi.

Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay seçime girmesin diye dilekçe vermedik. Biz Mustafa Cengiz ve bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarının seçime girmesi taraftarıyız. Demokratik ülkelerde herkes seçime girsin, kim kazanırsa o devam etsin istiyoruz. Galatasaray’ın mart ayındaki genel kurulunu yok sayamazsınız" diye konuştu.

"Galatasaray’da kayyum gelsin niye isteyelim?" Davaların kayyum ile ilgili olmadığını vurgulayan Ahmet Özdoğan, "Böyle bir şey düşünülmez bile. Biz zaten düşünmeyiz. Ayrıca mahkemeye de böyle müracaat edemeyiz. Galatasaray’da kayyum gelsin niye isteyelim? Biz sadece bugünkü yönetimin kendilerinin de seçime girmek kaydı ile seçime gitmesini istiyoruz. Nedeni de marttaki genel kurul. Bunun dışındaki her şey yanlıştır. Bu haberi yapanlar ve kullananlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Başka türlü karıştırmaya çalışan mihraklar var. Bizim üzerimizden Galatasaray’ın karıştırılmasına müsaade etmem. Genel kurulun bir kararı vardır. Mustafa Cengiz de bu genel kurul ile başkan seçilmiştir. O nedenden dolayı hiç kimse genel kurulun üzerinde olamaz" şeklinde konuştu.

Özdoğan, Galatasaray’ın 9 aylık bilançolarda Sportif A.Ş’sinin kara geçtiğini, derneğin ise 148 milyon TL zarar ettiğini ifade etti.

"Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayı" Galatasaray’ın haklarının yeteri kadar korunmadığını söyleyen Ahmet Özdoğan, "Fatih Terim hoca yalnız bırakılmış durumda. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Galatasaray deplasmana gidiyor, basınla ilgilenen arkadaşımız problem çıkıyor. Tuzla maçına yine deplasmana gidiyor bu sefer bir hanımefendiye saldırı oluyor. Bunların hiçbiri kabul edilebilir şeyler değil. TFF hala o 2.5 saatlik toplantıyı açıklamış değil. Toplantıda Nihat Özdemir ile Ali Koç konuşabilir, burada problem yok. MHK başkanın o toplantıda ne işi var. Ne kadar özel olursa olsun kulüplerle ilgili toplantılar kulüplerle ilgili yerlerde yapılır, özel yerlerde yapılmaz. Hala Kulüpler Birliği Vakfı’nda bana karşı olan yazı duruyor. Böyle bir yazının olduğu yerde Galatasaray’ın işi ne merak ediyorum. Galatasaray’ın dışarıda yeteri kadar savunulmadığı için Fatih Terim, saha içi ve saha dışı olayları tek başına karşılamaya çalışıyor. Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayı. Şampiyon olmak Galatasaray için hiç önemli bir şey değildir. Galatasaray için önemli olan Avrupa’dır. 2 puan almış, 1 gol atmış. Galatasaray tarihinin en kötü Avrupa maceralarından birini yaşadı. Ekonomik nedenlerden dolayı diyorlarsa verilen maaşlara bakalım. Dünyada paralara baktığımız zaman çok iyi paralar verildiğini görüyorum. Schalke’nin verdiği rakam maaş bütçesi 32 milyon Euro’yu geçmiyor, Dortmund’da 48 milyon Euro’yu geçmiyor. Türkiye’de şampiyonluğun adayı her zaman bizizdir. Avrupa konusunda bakış açımızı ve vizyonumuzu değiştirmemiz lazım. Başka türlü işin içinden çıkamayız. Çok ciddi tedbirler almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



