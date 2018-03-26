Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ahmet Nur Çebi: “Tereddüdümüz yok, şampiyon olacağız”

Ahmet Nur Çebi: “Tereddüdümüz yok, şampiyon olacağız”

- Davetlilerden görüntü

Yıldız Futbolcu Milli Takım Şampiyon Genel Kurul Kışla 

-- Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları
-- Genel ve detay

- - Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi:- “Talisca’nın kalmasını istiyoruz”- “Milli Takım’a uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım” ANKARA

- Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezona şampiyonluk parolasıyla başladıklarını ve amaçlarından sapma olmadığını belirterek, “Sezona nasıl başladıysak o şekilde devam ediyoruz. O süreç içinde muhakkak ki inişler ve çıkışlar olacaktır. Biz yaşıyoruz, başka takımlar da yaşıyor. 18 haftayı en iyi şekilde değerlendiren hangi takım olursa, o şampiyon olacak” dedi.
Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve İş Kadınları Derneği (BEGİKAD) üyelerince Ankara’da 2. Net Working Buluşması etkinliği düzenlendi.
Üyelerin ve Beşiktaş taraftarlarının birbirlerini tanımaları amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, “Kadınların daha egemen olduğu, sayısal anlamda yönetimde daha fazla oldukları, genel kurulda daha fazla oldukları ve ağırlıklı olarak da kadınlarımız işin içine alabileceğimiz bir iş yapmak istedik. Çok da başarılılar, buradan kendilerini tebrik ediyorum. Yarın orman haftası dolayısıyla bir alanı ağaçlandırmayı planlamışlar orada da olacağız. Bunlar hem Beşiktaş’a hem de Türk milletine katkı” ifadelerini kullandı. “Şampiyonluk hedefimizde bir sapma yok” Sezona başlarken koydukları şampiyonluk hedeflerinden bir sapma olmadığını ifade eden Çebi, şu açıklamada bulundu: “Biz sezona başlarken bir amaç koyduk. ‘Beşiktaş bu sene de şampiyon olacak’ dedik. Bu amaçtan sapmamız yok, herhangi bir tereddüdümüz yok. Nasıl sezona başladıysak o şekilde devam ediyoruz. O süreç içinde muhakkak ki inişler ve çıkışlar olacaktır. Biz yaşıyoruz, başka takımlar da yaşıyor. 18 haftayı en iyi şekilde değerlendiren hangi takım olursa o şampiyon olacak. Bizim istediğimiz tabii ki üçüncü bir Beşiktaş şampiyonluğu. Planımız da var, buradan bir geri sapmamız, değişikliğimiz yok.” “Talisca’nın kalmasını istiyoruz” Çebi, Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca’nın geleceğinin sorulması üzerine, “Biz Talisca’nın bizimle birlikte yola devam etmesini istiyoruz. Bu bir istek ama sonuçlar nasıl gelişecek, zaman gösterecek” dedi.
Hakem hataları tartışmaları konusunda Video Hakem uygulamasına doğru bir geçişin yaşanması gerektiğini ifade eden Çebi, en azından maçların seyrini değiştirecek kritik kararlarda bu uygulanmadan yararlanılması gerektiğini söyledi.

“Milli Takım’a uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım” Çebi, A Milli Futbol takımının geleceğini değerlendirdiği konuşmasında, “Milli Takım’a uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım. Çok da genç futbolcularımız var. Onların sahiplenilerek eğitildiği bir milli takım Belki de bir iki yılımızı kaybederiz ama uzun vadeli bir milli takım düşünün. 20, 22 yaşlarındaki çocuklar, en az 7, 8 sene futbol oynadıklarını düşünün burada bir senelik kaybın hiçbir anlamı yok” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından Kareler
Trabzonspor 4-1 Yeni MalatyapsorTrabzonspor 4-1 Yeni Malatyapsor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı