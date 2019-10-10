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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ahmet Nur Çebi resmen aday oldu

Ahmet Nur Çebi resmen aday oldu

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları

- İSTANBUL

Politika Genel Kurul 


- Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda uzun süredir aday olup olmayacağı merak edilen Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim ederek resmen aday oldu. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasının ardından birçok kişinin aday olup olmayacağını merak ettiği Ahmet Nur Çebi, bugün Divan Kurulu Başkanlığı'na gelerek yönetim kurulu listesini teslim etti ve resmen aday oldu. Adaylık listesini teslim eden Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını hatırlatarak, "Kısa bir zaman içinde hazırlanmaya ve derli toplu olmaya gayret ettik. Arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı tamamladık ve bugün de divana arz etmiş bulunuyorum. Camiamız ve hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Türk sporu adına da hayırlı olsun. Epey adaylı bir seçim olacak. 3. ben oldum. 4, 5, 6 olacak gibi. Bu süreçte adayların birbirleriyle ilgili nezaket ve naifliğini muhafaza etmelerini temenni ediyorum. Bu seçimde bir başkası kazandığında kendisine 'Başkanım' diye hitap edeceğiz. Dolayısıyla onların yüzlerine bakamayacak söylemlerden kaçınmakta fayda var. Beşiktaş'ın çok zor günlerinde aday olarak çıkan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kendilerine de gönülden teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a sahip çıkanların olduğunu görmekten de mutluluk duydum. Hayırlı olsun. Kendimle ilgili, politikalarımızla ilgili gerekli açıklamalar daha sonra yapılacaktır. Tekrar hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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