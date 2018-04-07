Ahmet Nur Çebi: 'Başkanın Demba Ba'yla ilgili açıklaması iyi niyetliydi'



- Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başkan Fikret Orman'ın Demba Ba hakkındaki açıklamaların çarpıtıldığını söyleyerek, "Başkanımızın Demba Ba'yla ilgili açıklamaları tamamen iyi niyetliydi" diye konuştu.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 5-1 sona eren Göztepe maçının ardından konuştu.

Çok keyifli bir futbol oynandığını söyleyen Çebi, "Larin'in golü beni çok mutlu etti. Çok keyif aldım. Medel'in çok iyi bir futbolu vardı, istekli ve arzuluydu. Takım böyle oynadığı zaman sonuç geliyor çünkü Beşiktaş çok iyi bir takım. Bu takımı herhalde Beşiktaş taraftarı oynatıyor. Bütün taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemediler. Bu muhteşem taraftara binlerce kere teşekkür ediyorum. Galiba işi onlar bitirecek. Sezona nasıl başladıysak arkadaşlarımızın istek ve arzuları devam ediyor. Futbolun fıtratında bunlar var, zaman zaman yeniliyorsunuz, diğer takımlar öne geçiyor ama ipi göğüsleyenin Beşiktaş olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Başkanın açıklaması tamamen iyi niyetliydi" Takımda birlik ve beraberliğin sahaya yansıdığını söyleyen Çebi, "Medel'in tarzı, Larin'in golü aslında çok önemli mesajlar" dedi.

Fikret Orman'ın Demba Ba'yla ilgili açıklamalarıyla hakkında da konuşan Çebi, "Başkanın o anki açıklaması tamamen iyi niyetli. Biz Demba Ba'yı hakikaten çok seviyoruz. Bugün gol atsa da sevecektik. Göztepe yenseydi de sevecektik. Demba Ba bizim için kıymetli bir oyuncu. Başkanın duygusal bir açıklaması oldu, bunu kötü niyetli yorumlamak doğru değil. Niyet kötüyse herkes istediği gibi niyetini kötü kullanır. Bu futbolcuyu seviyoruz ama bu bizim takımımızda oynayacağı anlamına gelmez. Bizden giden birçok futbolcu var, hepsi çok kıymetli. Hepsinin Beşiktaş formasında alın teri var. Onları sevdiğimizi belirtmemizin arkasında ne gibi bir art niyet olabilir ki" açıklamasını yaptı.

