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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ahmet Kavalcı: “Hocamız 3 transfer istedi”

Ahmet Kavalcı: “Hocamız 3 transfer istedi”

Ahmet Kavalcı'nın açıklamaları

- İSTANBUL

Sağ ve Sol Toplantı Basın Açıklaması Kura Çekimi Hazırlık Maçı 


- Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, henüz biten bir anlaşmanın olmadığını belirterek, “Hocamız stoper, sağ ve sol beke oyuncu istedi” açıklamasını yaptı. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu fikstür kura çekiminde açıklamalarda bulundu. Tüm takımlara hayırlı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunan Kavalcı, “Biraz önce 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun fikstür kuraları çekildi. Tüm takımlara hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Biz ilk maçımızı Sivas'ta, Sivasspor ile oynayacağız. Yeni bir hoca, yeni bir takımla puanlar almak için gideceğiz. Bunun için de kampa devam ediyoruz. Ayın 24'ünde Avusturya kampı başlıyor. 4 Ağustos'a kadar Avusturya’da 4 maç oynayıp, Türkiye'ye dönüyoruz. Burada da Olimpiyat Stadı’nda bir hazırlık maçı yapıyoruz ve yeni sezona başlıyoruz" dedi.
Yeni transfer Boyd'un yarın idmanlara başlayacağını dile getiren Kavalcı, "Transferi biten oyuncumuz Boyd, yarın idmanlara başlıyor. Ama birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın istemiş olduğu mevkilerdeki oyuncuları takıma katıp, hazırlıklara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Henüz biten bir anlaşmanın olmadığını ancak görüşmelerin ilerlediğini kaydeden Kavalcı, Avcı’nın stoper, sağ ve sol kanata oyuncu istediğini basın açıklamasında belirtirken, bu ifadelerini toplantı sonunda sağ ve sol kanat yerine sağ ve sol bek transferi yapacakları şeklinde düzeltti.
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