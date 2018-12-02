Ahmet Kavalcı: “Coşkulu futbol beklemiyorduk”



- Beşiktaş Futbol Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Takımın Norveç’ten yorgun döndüğünü belirten ve coşkulu futbol beklemediklerini söyleyen Kavalcı, Babel’le ilgili olarak da önümüzdeki günlerde karar verileceğini söyledi.



Beşiktaş’ın futbol takımından sorumlu yöneticisi Ahmet Kavalcı, 1-0 sona eren Galatasaray karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftardan bahsederek sözlerine başlayan Kavalcı, “Önce taraftarımızdan başlamak istiyorum. Harika bir atmosfer vardı. İşte Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş camiası budur. Hafta içinde Norveç’te Sarpsborg maçımız vardı. Yorucu bir seyahat oldu. 8 saate yakın yol sürdü. 2-0’dan maçı çevirip 3-2 galip ayrıldık ve 7 saatlik bir seyahatimiz oldu. Bugün coşkulu bir futbol beklemiyorduk ve önemli olan 3 puandı. Bunu da başardık. Hocamız da önemli olanın 3 puan olduğunu söyledi.



Yarış devam ediyor. Çok sevinçliyiz. Başakşehir lider ancak daha ilk yarı bile bitmedi. Dün Başakşehir sahasında 3 puan kaybetti. Lig devam ediyor. Çok puanlar kaybedilir, biz çok puanlar alırız, lig devam ediyor” diye konuştu.

“Görüştüğümüz oyuncular var” Devre arasında takıma yapılacak takviyelerle ilgili olarak görüştükleri isimler olduğunu ifade eden Ahmet Kavalcı, “Büyük kulüplerde ve Anadolu kulüplerinde transfer her zaman devam eder. Görüştüğümüz oyuncular var. Başkanımız da açıklama yapmıştı, muhakkak takıma takviye yapılacak demişti. Hocanın raporuna göre hareket edeceğiz. Gidecek ya da kalacak oyuncularla ilgili şu anda hiçbir tasarrufumuz yoktur. Hocanın raporuna göre belli olacak. İlk yarıyı en iyi yerde bitirmeye çalışıyoruz. Bunun için başkanımız, yönetim ve camia elinden geleni yapıyor. Kadronun içindeki bütün oyuncuları hoca en iyi şekilde kullanmaya bakıyor. Hoca kadro içinden en iyi kadroyu çıkarmaya çalışıyor” diye konuştu.

“Babel’le ilgili karar verilecek” Pepe’nin devre arasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili olarak konuşan Kavalcı, “Pepe’yle ilgili bize gelen bir teklif yok. Pepe, Beşiktaş’ın oyuncusudur. Şu anda mevcut kadromuzda sezon sonunda bazı isimlerle sözleşmeler bitiyor. Bunların kararına sezon sonunda verilecek. Hocamız şu anda bütün futbolcuları kullanıyor. Bu takımla ilk yarı sonuna kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullanırken, Babel’in savunmasının istenmesiyle ilgili olarak da, “Babel’den savunma istedik. Bir taraftarımızla ilgili bir konu olmuştur. En nihayetinde Babel, Beşiktaş’ın oyuncusudur ve Beşiktaş bu oyuncuya para ödüyor. Yanlış bir durum olmuştur ve kendisi de çıkıp özür diledi. Savunması henüz yönetime ulaşmadı. Savunma geldiğinde yönetim kurulu toplanır kararını verir. Son olarak ben bugün tekrar Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

