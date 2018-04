Ahmet Gökçek: Operasyon yapıldı Video

Fenerbahçe stadında çizgi kamerası var. Her maç seyrediyoruz ve pozisyonu anında görüyoruz. Bugün neden yayıncı kuruluş çizgi kamerasından canlı yayında göstermedi? En büyük soru işareti bu. Çünkü offline yayın yaptıklarında piero ile oynayıp 3-5 cm içerde akşam hepimiz seyredeceğiz. Sebebi bu. Canlı yayında pozisyonu neden göstermiyorsun? En büyük soru işareti bu.%100 kale çizgisinde olmayan bir yan hakemin o pozisyonu görme şansı olamaz. Orta hakem golü vermiyor, yan hakem 35 metreden golü veriyor.Söyleyecek bir şey yok. Ben offline sistemiyle hazırlanan piero sistemine inanmıyorum. Bugün yayıncı kuruluşunun sebebi bu. Gol olmadığının en büyük kanıtı bu.İtiraz etseniz ne fark eder? Karar değişmeyecek. Bir tarafta can çekişen bir takım var. Öbür tarafta yayıncı kuruluşun Fenerbahçe ile diğer takımların arasındaki farkın açılmamasını sağlamak için yapılan operasyondur. Maçın genelinde tartışılacak hiçbir pozisyon yok. Temiz bir maç oynanıyordu. Cevdet hoca Osmanlıspor'un, Galatasaray maçında da nizami golünü vermemişti. Geçen sene burada elden atılan golle yenildik. Büyük takımların bunlara ihtiyacı yok. Hem maddi, hem manevi olarak her bakımdan üstünseniz sahada hakkınızla maçı almanız gerekiyor.