Ahmet Çakar'dan ilginç benzetme Video

İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde okumuştur. Radyo ve televizyon programlarında çalışarak hayatına başlamıştır. Ertem Şener televizyonda futbol maçlarında spikerlik yapmaktadır. Günümüzde ise spikerlik yerine sunuculuk yapmaktadır. TGRT, Star TV, Kanal D, Kanal 6 ve Beyaz TV gibi kanallarda sunuculuk yapmıştır. Şimdi ise Beyaz TV'de Beyaz Futbol adlı programı sunmaktadır....

Türkiye U-17kez de Türkiye U-21 Türk milli takım forması giymiştir. Ümit Milli Takım Menajerliği yapan Engin, Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapmaktadır. Aktif futbol hayatının ardından sırasıyla Kuşadasıspor, Boluspor ve Ankaraspor'da görev almıştır. Seda Sayan ile olan evliliğinden, 1990 doğumlu oğlu Oğulcan Engin, Beşiktaş altyapısında futbola başladı ve bir süre futbolculuk kariyerini sürdürdü. Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden E...