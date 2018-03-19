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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ahmet Çakar'dan ilginç benzetme

Ahmet Çakar'dan ilginç benzetme

Ahmet Çakar, Sinan Engin ve Ertem Şener'i eleştirirken onları Titanik filmindeki kemancılara benzetti.

Ertem Şener Ahmet Çakar Beşiktaş Sinan Engin Beyaz Futbol 


Beşiktaş, Başakşehir'e 1-0 yenilirken şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Beşiktaş son dönemde aldığı sonuçlarla eleştirilirken Ahmet Çakar, Sinan Engin ve Ertem Şener'i Beşiktaş'ı iyi göstermekle suçladı.

'KEMANCILARSINIZ'

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ı Titanik'e benzetirken, batmaz denilen geminin battığını söyledi.

Çakar, ikiliyi Titanik filmindeki kemancılara benzetirken 'Gemi su alamya başladı ve o anda gemi batarken bir kemancı keman çalıyor. Siz gemi batarken keman çalan kemancılarsınız. Yazıklar olsun Sinan engin ve Ertem Şener.' dedi.


Ertem Şener Hakkında
İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde okumuştur. Radyo ve televizyon programlarında çalışarak hayatına başlamıştır. Ertem Şener televizyonda futbol maçlarında spikerlik yapmaktadır. Günümüzde ise spikerlik yerine sunuculuk yapmaktadır. TGRT, Star TV, Kanal D, Kanal 6 ve Beyaz TV gibi kanallarda sunuculuk yapmıştır. Şimdi ise Beyaz TV'de Beyaz Futbol adlı programı sunmaktadır....
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Ahmet Çakar Hakkında
Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş tek Türk hakemidir. Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra gazete, köşe yazarlığının yanısıra radyo ve TV'de yorumculuk yapmaktadır. Uzun süre Telegol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, 2002 yılında Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan sağlık ocağından çıkarken vurulmuşt...
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Sinan Engin Hakkında
Türkiye U-17kez de Türkiye U-21 Türk milli takım forması giymiştir. Ümit Milli Takım Menajerliği yapan Engin, Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapmaktadır. Aktif futbol hayatının ardından sırasıyla Kuşadasıspor, Boluspor ve Ankaraspor'da görev almıştır. Seda Sayan ile olan evliliğinden, 1990 doğumlu oğlu Oğulcan Engin, Beşiktaş altyapısında futbola başladı ve bir süre futbolculuk kariyerini sürdürdü. Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden E...
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