Ahmet Çakar'dan Emre'ye eleştiri Video

Çakar, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçında yeteri kadar mücadele etmediğini diye konuştu.
Ünlü futbolcu yorumcusu Çakar, Belözoğlu'nun her maçta kurt, bu maçta kuzu olduğunu söyledi.
Emre Belözoğlu'nu ağır bir şekilde eleştiren Çakar şu sözleri sarf etti;
SPORTMENLİK DIŞI FUTBOLCU OLARAK HATIRLARIZ
Fenerbahçe'nin bu maçta 10 numaraya ihtiyacı yoktu. Bu maçta Fenerbahçe'nin 10 numarası Emre'ydi. Nice nice maçlarda sportmenlik dışı davranışları flim şeridi gibi aklıma geliyor. Emre'yi biz çok iyi futbolcu bir şey demiyoruz lakin sportmenlik dışı futbolcu, ahlak sınırlarını zorlayan, hareketlerle bezenmiş bir Emre hatırlarız.
HER MAÇTA KURT ADAM...
Başakşehir açısından şampiyonluğa giden yolda çok önemli bir maçta Emre'yi melaike gibi gördüm. Emre Belözoğlu bu akşam babacan, rakibe saygılı, hakeme saygılı. Maç performansı düşük? Emre, her maçta kurt adam bu maçta kuzu adam. Fenerbahçe'nin bu akşamki 10 numarasıydı Emre'dir.
Ahmet Çakar Hakkında Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş tek Türk hakemidir. Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra gazete, köşe yazarlığının yanısıra radyo ve TV'de yorumculuk yapmaktadır. Uzun süre Telegol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, 2002 yılında Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan sağlık ocağından çıkarken vurulmuşt... devamı