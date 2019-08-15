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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ahmet Bulut’tan Falcao transferine ilişkin açıklama

Ahmet Bulut’tan Falcao transferine ilişkin açıklama

Ahmet Bulut'un gelişi

Allah Basın Mensupları 

-Açıklaması

- İSTANBUL

- Menajer Ahmet Bulut, Galatasaray’a transferi gündemde olan Falcao’ya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hafta sonu maçı var, bir hafta sonra her şey netleşecek” dedi.
Gatatasaray’ın bir süredir transferi için uğraş verdiği Falcao için kulübüyle görüşmelerde bulunan menajer Ahmet Bulut, İstanbul’a döndü. Fransa’nın Nice kentinden gelen Bulut, İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Transfer konuşu şu anda aynı şekilde devam ediyor. Hafta sonu maçı var, inşallah bir hafta sonra her şey netleşecek. Olumsuz bir şey yok, her şey devam ediyor. Onlar bir tane daha santrfor bakıyor. Onun için 10 gün sonra her şey belli olacak. Bonservisine ilişkin detayları şu anda vermem doğru olmaz. Her şey iyi bir yere geldi. Transfere ilişkin yüzde olarak bir şey diyemem” şeklinde konuştu.

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