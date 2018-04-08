Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un 17. başkanı oldu

-Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması



- - Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu:- "Umudumuzun bittiği yerde hırsımız başlayacak"- "Biz bu şehre tutkunuz. Trabzonspor'a sevdalıyız" TRABZON



- Trabzonspor'un 17. başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren genel kurulda 16 sandıkta bin 691 üye oy kullanırken 1559 oy geçerli sayıldı. Genel kurulda 17.00'de oy verme işleminin bitmesinin ardından yaklaşık 2,5 saat saat süren sayım sonucunda Divan Başkanı İlhami Algan, Ahmet Ağaoğlu'nun 1329 oy alarak bordo-mavili kulübün yeni başkanı olduğunu açıkladı.

Algan, diğer aday Metin Kaya'nın 211 oy, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban'ın ise 19 oy aldığını belirtti.

Ahmet Ağaoğlu'nun listesi Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Asil Üyeler: Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Serdar Ekrem Şirin Yedek Üyeler: Zafer Göktaş, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Dursun Ali Sakarya, Kemal Ertürk Trabzonspor'un 17. başkanı oldu Trabzonspor'da görev sıralarına göre Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Suat Oyman, Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Mazhar Afacan, Faruk Nafiz Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta başkanlık yapan isimler oldu. Özgeçmişi 1957 yılında Trabzon'da doğan Ahmet Ağaoğlu, 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu, 2000 yılından itibaren 18 yıldır Golf Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyor. 1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor Yönetim kurulu üyeliği yapan Ağaoğlu, 2000-2002 yılları arasında Özkan Sümer döneminde ise Başkan Yardımcılığı yaptı. Ağaoğlu Teşekkür etti Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurul üyelerine yönelik olarak teşekkür konuşması yaptı. Ağağoğlu, "Trabzonspor'un ilk antrenörü ve bu salona adını verdiğimiz rahmetli Hayri Gür'ün ölüm yıldönemü kendisini rahmet ve şükranla anıyorum. Bu kıymetli görevi kendisinden devraldığımız sayın Muharrem Usta ve yönetim kurulana yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yarıştığımız Metin Kaya ve Levint Sekmen beyefendiye de teşekkür ediyorum. Trabzonspor için var gücümüzle çalışırken onların da desteğini alacağımıza inanıyorum. 50 yıl marşımızda dinlediğimiz gibi, 'Güzel günlere var daha' ve güzel günlere hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde 'Biz biriz biz Trabzonsporuz bu şehre tutkunuz. Bordo-maviye vurgunuz. Trabzonspor'a sevdalıyız. İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle beraber aşamayacağımız hiç bir engel yok. Yapamayacağımız hiç bir şey yok. Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek. İnşallah Trabzonspor'u hep birlikte omuz omuza görmek istediğimiz yerin en üstüne getireceğiz" dedi.

Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu teşekkür konuşmasının ardından rakibi Metin Kaya ile birlikte fotoğraf verdi. Ağaoğlu daha sonra seçilen yönetim kurulu ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.

