Ahmet Ağaoğlu: 'TFF yanlıştan döndü' Haberi

-Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor Mağazası'nı gezme görüntüsü

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- Ahmet Ağaoğlu: "TFF yanlıştan döndü"- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:- "Ndiaye konusu görüşülmeye başlandığında açıklanır" İSTANBUL



- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulüp harcama limitlerindeki sapma oranını yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarılmasını ardından tekrar yüzde 30’a indirmesiyle alakalı olarak, "Yanlıştan dönüldü, iyi oldu” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beylikdüzü’de bir alışveriş merkezinde Trabzonspor Mağazası açılışına katıldı.

Başkan Ağaoğlu, mağazanın kurdelesini kestikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün mağaza satışlarından ciddi gelir elde ettiklerini vurgulayarak, “Ülke genelinde TS Club mağazalarımızın sayısını arttırma gibi eylemin içine girdik. Böyle bir plan ve programımız var. Ürün satışları Türkiye'de kulüplerin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Biz geldiğimizden bugüne kadar ürün gelirlerinde yaklaşık yüzde 350 gibi bir artış sağladık. Bunu arttırarak sürdürmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda yönetim döneminde İstanbul'da açtığımız ilk mağazamız bu. Önümüzdeki sene 2-3 mağazanın daha açılışıyla birlikte taraftarlarımıza hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.

"Ndiaye konusu görüşülmeye başlandığında açıklanacak” Son günlerde ismi Trabzonspor’a transferi ile sık sık gündeme gelen Badou Ndiaye ile ilgili sorulan soruya Başkan Ağaoğlu, şu yanıtı verdi: "Transfer sürecine daha oldukça bir zaman var. Bu tür konular görüşülmeye ve kesinleşmeye başlandığı zaman Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan zaten herkesin bilgisine sunulacak." "TFF yanlıştan döndü" Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulüplerin harcama limitlerindeki sapma payının yüzde 30’dan 40’a çıkarılmasını sonrasında ise tekrar yüzde 30’a çekilmesi durumunun değerlendirerek, "Orada uzun zamandır verdiğimiz bir mücadele var. Konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyan tek kulüp Trabzonspor. Kesinlikle ve kesinlikle adil olmayan, hukuka uygun olmayan bir karardı. Yanlıştan dönüldü, iyi oldu. Toplumu ve futbol kamuoyunu germeye gerek var mıydı, o tartışılır. Bu konuyla ilgili oldukça fazla spekülasyonlar vardı. Bunun takipçisi olacağımızı, böyle bir şeyi asla ve asla kabul etmeyeceğimizi belirttik. Bu sadece Trabzonspor açısından değil, Türk futbol ekonomisi açısından son derece yanlış bir karardı. Bu karardan dönülmesi tabi hepimizi mutlu etti" ifadelerini kullandı. "Sosa ve Novak’ın menajerleriyle görüşmeler devam ediyor" Karadeniz ekibinin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa ve Çekyalı oyuncusu Filip Novak’ın sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarının altını çizen Başkan Ağaoğlu, “Oyuncularla ve onların istediği ücretlerle aramızda pek bir fark yok. Kulübün bütçesi ve imkanları ölçüsünde, karşılıklı olarak rakamlarda bir noktaya gelmiş durumdayız. Ancak menajerlerle görüşmeler devam ediyor. Malum özellikle geçmiş dönemlerde bu menajerler konusunda Trabzonspor büyük sıkıntılar yaşadı. Bizim transfer politikamız belli. Menajerlerle olan ilişkilerimiz noktasında da yapacağımız harcama belli. Oyuncularla hallettik, menajerlerle halledebilirsek iki oyuncunun da sözleşmesi uzayacak" diye konuştu.

"Abdulkadir’in mart ayında takıma katılmasını bekliyoruz" Başkan Ağaoğlu, tedavisi devam eden futbolcuları Abdulkadir Ömür’ün mart ayında takıma katılmasını beklediklerini aktararak, "Almanya'daki tedavi sürecinin nasıl geçeceği önemli, ancak bizce en kötü senaryo mart başında takıma katılacağı yönünde" değerlendirmesini yaptı. Başkan Ağaoğlu, açıklamaların ardından Trabzonspor Mağazası’nı gezerek, ürünlere göz attı.



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