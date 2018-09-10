Ahıskalı Elvira yeniden Balkan şampiyonu oldu - ERZİNCAN
- Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu'nun Erzincan Havalimanı'nda Ahıska Türkler ve vatandaşlar tarafından karşılanması - Halk oyunları gösterisi - Milli güreşçi Kamaloğlu'nun Üzümlü Belediye Başkanlığı ziyaretinden detaylar - Elvira Kamaloğlu'na Üzümlü Kaymakamı ve Belediye Başkanının çiçek taktim ederek hediye vermeleri - Erzincan Vali Yardımcısı ve Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar'ın konuşması - Milli güreşçi Eivira Kamaloğlu'nun konuşması - Güreş Antrenörü Habip Halepli'nin konuşmasıAhıskalı Elvira yeniden Balkan şampiyonu olduERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinden güreşçi Elvira Kamaloğlu, Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak geçen yılki başarısını devam ettirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan 'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden 17 yaşındaki Elvira, Bosna Hersek'te 7 - 9 Eylül'de düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda kızlar 53 kiloda şampiyonluğa ulaştı.Geçen yıl Türk milli takımı mayosunu giymeye başlayan Elvira, ikinci defa katıldığı şampiyona dönüşü Erzincan Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.Ellerinde Türk bayrakları bulunan Ahıska Türkleri ve vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde yöresel halk oyunlarıyla karşılanan Elvira, gözyaşlarına hakim olamadı.Gözyaşları içerisinde kendisini karşılayanlara sarılarak şampiyonluk tebriklerini kabul eden Elvira, buradan ilçeye geçerek Üzümlü Belediye Başkanlığı makamında, Vali Yardımcısı ve Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar ile Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'yı ziyaret etti.Acar ve Sazlı, milli sporcuyu çiçek ve hediye vererek tebrik edip başarılarının devamını diledi.Vali Yardımcısı ve Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, milli sporcuyu tebrik ederek, "Bu ilk başarısı değil, bundan önce de defalarca başarılar gösterdi. Artık Elvira'nın başarılarına alıştık. İnşallah bu başarılarına doymayacağız. Hem annesini hem babasını böyle bir evlat yetiştirdikleri için kutluyorum. Allah razı olsun." dedi. Milli güreşçi Elvira da şunları söyledi:"Çok iyi bir hazırlık sürecinden sonra Bosna Hersek'te Yıldızlar Bayanlar Şampiyonasına katıldım. Çok güzel bir derece ile şampiyon oldum. İkinci kez şampiyon oluyorum ve bu beni çok gururlandırıp, sevindirdi. Türk bayrağımızı zirveye çıkardım. Şampiyonanın ilk günü dört rakibimi, ikinci günüde tek rakibimi yenerek şampiyon oldum. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonalarında şampiyon olmak sonra da 2020 ve 2024 olimpiyatlarına katılmak."Elvira'nın güreş antrenörlüğünü yapan Habip Halepli de sporcusunu kutlayarak, "Bizi gururlandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer sporcularıma da bu başarı örnek olur." dedi.