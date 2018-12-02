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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Ağaoğlu: 'Şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz'

Ağaoğlu: 'Şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz'

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Yüz Yüze Basın Mensupları 

-Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Konuşması
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- Ağaoğlu: "Şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz" TRABZON

- Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, "Almış olduğumuz bayrağı kulübe hizmet anlamında daha ileriye, daha yükseğe taşımak için herkesin önünde şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz" dedi.
Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, yeni yönetim kuruluyla birlikte basın mensuplarına poz verdikten sonra, üyelere hitaben kısa bir konuşma yaptı. Bordo-mavili kulübün başkanı, üyelere kendisi ve arkadaşlarına gösterdikleri güven ve teveccüh nedeniyle teşekkür ederek, "Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntıların, problemlerin gerçekleriyle yüz yüzeyiz. Zaman zaman bu ve buna benzer yeminler farkı mecralarda yapılır ama ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım almış olduğumuz bayrağı kulübümüze hizmet anlamında daha ileriye, daha yükseklere taşımak için hepinizin önünde şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.
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