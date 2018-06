Ağaoğlu: 'Okay'dan yanıt alamadık'

-Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları



Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı'nda yeni sezon formaları tanıtım törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'de bugün transferde gündemi oluşturan 5 oyuncu olduğunu belirten Ağaoğlu, "Talisca gitti. Okay, Abdulkadir, Yusuf ve Burak Yılmaz kaldı. Dördü de bizim futbolcumuz. Türkiye gündemini son 5 haftadır 4 Trabzonsporlu oluşturuyor. Ben bundan hiç de rahatsız değilim, oldukça mutluyum" dedi.

"İtalyan zevkinin bordo-mavi formaya yansımış şekli" Ağaoğlu, yeni sezon formaları konusunda Macron'un Türkiye'de çok yeni bir isim olduğunu belirterek, "Alışılmış diğer isimlerin dışında dizayn ve ürün kalitesi olarak farklı bir tarzı var. İtalyan estetiğinin sahaya yansımış hali. Türkiye'de bilinmemesine rağmen UEFA raporlarına göre 3. sıraya yerleşmiş durumda. İlk defa bizle Süper Lig'e giriş yaptı. Sponsorlukta şöyle bir olgu var, sponsor sadece para veren sonra geriye çekilip seyreden, 'paramızı alırız ve sponsorla işimiz biter' böyle kanı var. Ama aslında sponsor markaya değer katar. Biz de değer katacağız" diye konuştu.

Taraftarın da formaya ilgi göstereceğini vurgulayan Ağaoğlu, "Klasik formamız çubuklu. Bu sene geniş tutuldu. Mavi formayı da çok beğendim. Formaya baktığınızda hissettiğiniz her şeyi yansıtan forma. İtalyan zevkinin bordo-mavi formaya yansımış şekli. Siyah üzerinde ısrarcı olunca, değiştirilince Temmuz'un ilk haftası sahaya çıkacak. Fiyat olarak her hangi bir artış söz konusu değil. Hedefi taraftar belirleyecek" ifadelerini kullandı "Defans bölgesine transfer düşünüyoruz" Basın mensuplarının transfer çalışmalara ilişkin sorularına ise Ağaoğlu, "Sadece defansa almayı düşündüğümüz oyuncular var. Onlar üzerine yoğun çalışmamız var. Nisan ayında yönetime gelmemiz dezavantaj. Oyuncu izlersin alma niyeti olurdu. Benim aklımın ucundan geçmiyordu genel kurula gidileceği, hazırlık olmadı. Ama hata payı şansımız, lüksümüz yok. İnce eleyip sık dokuyoruz. Maliyet bizim için çok önemli" dedi.

"Türkiye'nin transfer gündemini Trabzonsporlu 4 oyuncu oluşturuyor" Ağaoğlu, oyunculara gelen transfer tekliflerine ilişkin olarak ise şunları söyledi: "Abdulkadir milli kamptan ayrıldı, nerede olduğunu bilmiyorum ama takip ediyorum. Yusuf Köln'de. Burak, Ege'de denize açıldı. Bayramı da teknede geçirecek. 25'inde sezon açılıyor hep beraber dönüp gelecekler." "Okay'dan yanıt alamadık" Ağaoğlu, takımdan ayrılması gündemde olan Okay Yokuşlu ile ilişkin ise, "Biz kendisine 3-4 hafta önce kontratıyla alakalı olarak rahatsızlığımızı ifade ettik. Ücret artışıyla kontrat yenileme teklif ettik ama netice alamadık. Ancak kontratındaki madde bu ayın 20'sine kadar geçerli. Sadece biz de duyuyoruz. Benim de duyduğum Celta Vigo, Zenit. İki takımın isimleri geçiyor. Ama Trabzonspor'a yapılmış resmi müracaat yok. Resmi olmayan, birilerin üzerinden gelenlere şeylere itibar etmiyoruz" ifadesini kullandı. "Bero'ya Vitesse talip" Slovak oyuncuları Matus Bero'ya teklif geldiğini belirten Ağoğlu, "Bero'ya Vitesse kulübünden teklif var. Kiralık olarak onu değerlendiriyor teknik heyet. Oradan çıkacak neticeye göre mesafe kat edebiliriz" diye konuştu.

Ağaoğlu, Abdülkadir konusunda kendilerine yapılan teklifle ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Abdülkadir konusunda teklifi, resmi bulmadım. Biz de prensip şu. Bunu lütfen herkes çok iyi anlasın. Bu boyuttaki teklifler kulüpler arasında yapılır. Birilerinin elindeki kağıtla ne futbolcu alır ne satarız. O kulüpten yetki belgesi aldım, yok öyle bir şey. Trabzonspor, ciddi kurumdur, ciddi kurumlarla ilişkilere girmek zorundadır. Bu şekilde gelen arkadaşlara bu lisansla anlatmaya çalıştık. Teklif varsa kulübe gelir. Elde kağıtla dolaşarak futbolcu alınıp satılmaz" şeklinde konuştu.