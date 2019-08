Ağabeyinin teşvikiyle güreşe başladı, şimdi başarıdan başarıya koşuyor Haberi

-Mert İlbars'ın açıklamaları,

17 yaşındaki Mert İlbars, 10 yıllık spor hayatında 80' in üzerinde madalya kazandı- Milli güreşçi Mert İlbars:- "Hedefim 2020 ve 2024 Olimpiyatları'nda İstiklal Marşımızı okutmak" ÇORUM



- Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağabeyinin teşviki ile güreşe başlayan 17 yaşındaki Mert İlbars, başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak Bulgaristan’da gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Grekoromen Şampiyonası'nda ikinci olan Mert İlbars, 10 yıllık spor hayatında 80’ in üzerinde madalya kazandı. İlk zamanlar hobi olarak gördüğü güreşi daha sonra ailesine daha iyi bir yaşam sunabilmek için kendisine meslek edinen İlbars'ın 10 tane Türkiye şampiyonluğu bulunurken, son katıldığı Grekoromen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda finalde rakibine mağlup olarak gümüş madalyayla yurda döndü. İlkokul 2. sınıftayken ağabeyinin güreş antrenmanlarını izlemeye gittiğini dile getiren İlbars, "O dönem Çelebi hocamla tanıştım. Bize güreş öğretti. Bir taraftan güreşi öğretirken diğer taraftan takla atmayı ve jimnastik yapmayı öğretti. Ağabeyim güreşi bıraktı. Ben devam ettim. İlk şampiyonluğumdan sonra hedefler belirledim kendime. Şampiyonluklar devam edince güreş meslek haline geldi" dedi.

"Olimpiyat şampiyonu olacağım diyerek buralara kadar geldim" Her şeyin bir hayalle başladığını dile getiren Mert İlbars, "İleride inanıyorum ki ülkemizi olimpiyatlarda hocamla birlikte en iyi şekilde temsil edeceğiz. Güreşe başladıktan sonra antrenmanlar, güreş yapmak hoşuma gitti. Türkiye şampiyonu olduktan sonra daha da heves geldi. Dünya şampiyonu olan güreşçileri gördüm. Ben de şampiyon olacağım dedim. Olimpiyat şampiyonu olacağım diyerek buralara kadar geldim. 10 yıllık güreş hayatımda 80’in üzerinde madalyam oldu. Bunlardan bazıları bu sene kazandığım dünya ikinciliği, Avrupa ikinciliği, geçen sene Avrupa üçüncülüğü, 2 yıl önce Balkan şampiyonluğu 10 kez Türkiye şampiyonluğu madalyam var" ifadelerini kullandı. Hedefini de açıklayan genç güreşçi, "Hedefim 2020 ve 2024 Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, şampiyon olup İstiklal Marşını okutmak. Dünya Şampiyonası'ndan Bulgaristan’dan geldim, tekrar antrenmana başladım. Çalışmayı kesmiyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil ederiz" şeklinde konuştu