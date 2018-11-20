Afgan kadın boksör tehditlere rağmen mesleğinden vazgeçmiyor - KABİL
- Sadia Burumand'ın boks antrenmanından detaylar - Sadia Burumand'ın röportajı - Afgan kadın boksör, kadınların ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğü ülkesinde, tehditlere rağmen mesleğinden vazgeçmiyor - Sadia Burumand: - "Ülkede kadınlara yönelik tabuları yıkmak için her şeye rağmen sevdiğim meslekten vazgeçmiyorum. Afgan kadınlarının da güçlü olduğunu göstermek istiyorum" - '' Afganistan 'da özellikle boks sporuna kadınlar rağbet göstermiyor. Bu nedenle antrenmanları da erkeklerle yapıyorum"KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afgan kadın boksör Sadia Burumand, kadınların ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğü ülkesinde tehditlere rağmen mesleğinden vazgeçmiyor.Burumand, AA muhabirine, henüz 8 yaşındayken spor yapmaya başladığını, ailesinin önceleri boks yapmasına karşı çıktığını ancak zorlansa da onları ikna ettiğini anlattı. Afganistan 'da halen kadınların ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü ifade eden 22 yaşındaki genç boksör, '' Afganistan 'da özellikle boks sporuna kadınlar ilgi göstermiyor. Bu nedenle antrenmanları da erkeklerle yapıyorum.'' dedi. Burumand, bu durumun herkes tarafından olumsuz karşılandığını söyledi.
- Tabuları yıkmak istiyor Afganistan 'ın kadına yönelik şiddet ve baskının en çok olduğu ülkelerin başında geldiğini dile getiren Burumand, ''Ülkede kadınlara yönelik tabuları yıkmak için her şeye rağmen sevdiğim meslekten vazgeçmiyorum. Afgan kadınlarının da güçlü olduğunu göstermek istiyorum.'' diye konuştu. Bu spor dalını seçtiği için sürekli çevresi tarafından rahatsız edildiğini belirten Burumand, bazen de tanımadığı insanlardan tehdit mesajları aldığının altını çizdi. Burumand, başkent Kabil'de bir boks müsabakası sırasında içtiği suya zehirleme amacıyla ilaç katıldığını tüm bunlara rağmen amacına ulaşmak için çabaladığını anlattı. Afganistan 'da kadın sporcuların antrenman yapacağı sayılı mekanların olduğu bilgisini veren Burumand, spor salonunun uzaklığı ve can güvenliğin olmamasının da diğer başlıca sorunlar olduğunu vurguladı. - Amacı dünya şampiyonu olmakBoks sporunun yanı sıra bir yerel televizyonda spor programı sunduğunu söyleyen Burumand, amacının boks dalında dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti. Burumand, Afganistan 'da kadınların istediği yerde rahatça dolaşmasının bile zor olduğunu ifade etti. - Afganistan 'da kadınların durumuTaliban döneminde evlerine hapsedilen Afgan kadınları hala erken yaşlarda evlendiriliyor ve ortalama 5 çocuk sahibi oluyor. Afganistan dünyada doğum oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.Taliban döneminde kadınların okula gitmesi ve çalışması yasaklanmıştı. Resmi istatistiklere erişim zor olsa da yetişkin kadınlar arasında okuma yazma oranının hala çok düşük olduğu biliniyor.Kadına şiddet ülkenin en önemli sorunlarından biri. Afganistan Kadın İşleri Bakanlığının kasım ayı raporuna göre, son 8 ayda ülke genelinde kadınlara yönelik 2 bin şiddet olayı yaşandı.