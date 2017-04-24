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24 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Advocaat'tan Beyaz Futbol'a özel açıklamalar İzle

Advocaat'tan Beyaz Futbol'a özel açıklamalar İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beyaz Futbol'a özel açıklamalarda bulundu.

Dick Advocaat Fenerbahçe Galatasaray Beyaz Futbol Lucescu 


1-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmayan Advocaat maçla ilgili 'maçın hakkında beraberlikti' dedi.

Beyaz Tv spor servisinden Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtlayan Advocaat'ın açıklamları şu şekilde;

BİRAZ ŞANSLIYDIK

Zor maçtı, Biraz şanslıydık. İki takım da iyi mücadele etti. Sonun da harika bir gol attık. Ama 0-0 daha adil bir sonuçtu.

BEN YOKUM

Sezgin Gelmez 'Gelecek sezonki Fenerbahçe hakkında düşünceleriniz?'

Bensiz. Gelecek sezonki Fenerbahçe bensiz. Ben yokum. Ben gidiyorum.

GÖRECEKSİNİZ

Sezgin Gelmez 'Kim teknik direktör olacak? Lucescu, Aykut Kocaman?'

Göreceksiniz. Lucescu Zenit'te.
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