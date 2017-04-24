Advocaat'tan Beyaz Futbol'a özel açıklamalar İzle



1-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmayan Advocaat maçla ilgili 'maçın hakkında beraberlikti' dedi.



Beyaz Tv spor servisinden Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtlayan Advocaat'ın açıklamları şu şekilde;



BİRAZ ŞANSLIYDIK



Zor maçtı, Biraz şanslıydık. İki takım da iyi mücadele etti. Sonun da harika bir gol attık. Ama 0-0 daha adil bir sonuçtu.



BEN YOKUM



Sezgin Gelmez 'Gelecek sezonki Fenerbahçe hakkında düşünceleriniz?'



Bensiz. Gelecek sezonki Fenerbahçe bensiz. Ben yokum. Ben gidiyorum.



GÖRECEKSİNİZ



Sezgin Gelmez 'Kim teknik direktör olacak? Lucescu, Aykut Kocaman?'



Göreceksiniz. Lucescu Zenit'te.

