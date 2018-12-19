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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adnan Şentürk: 'Rakibimizden çok daha fazla pozisyonlara girdik'

Adnan Şentürk: 'Rakibimizden çok daha fazla pozisyonlara girdik'

Adnan Şentürk'ün açıklamaları

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- Adnan Şentürk: "Rakibimizden çok daha fazla pozisyonlara girdik" ANKARA

- Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Adnan Şentürk, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında rakiplerinden daha fazla pozisyonlara girdiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında Etimesgut Belediyespor, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Adnan Şentürk, Yeni Malatyaspor'dan daha fazla pozisyona girdiklerini belirterek, "Kupada Süper Lig'de şu anda en formda olan Yeni Malatyaspor ile eşleştik. Gerek birinci maçta gerekse ikinci maçta son derece pozitif ve iyi oyunlar oynadığımızı düşünüyorum. Bir kere rakibimizden çok net ve çok daha fazla pozisyonlara girdik. İki lig arasındaki oyuncu farkı bu pozisyonları değerlendirme veya çok basit gol yemede kendini ortaya koydu. Yoksa oyun anlayışımızla, oynadığımız futbolla, oyuncularımın çıkartmış olduğu işten oldukça memnunum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim asıl işimiz ligde. Devre arasına girdik. Şimdi lige yöneleceğiz. Evkur Yeni Malatyaspor bundan sonraki turlarda da gücünü ortaya koyacaktır düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu müsabakadan dolayı ve bundan sonraki turlarda tur atlayan takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

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