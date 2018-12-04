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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Adnan Erkan: ”Rakibin bariz üstünlüğüyle hiç istemediğimiz skor oldu”

Adnan Erkan: ”Rakibin bariz üstünlüğüyle hiç istemediğimiz skor oldu”

K.Maraşspor’da Sportif Direktör Adnan Erkan açıklama

- ANTALYA

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- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nun ilk maçı deplasmanında Aytemiz Alanyaspor’a 7-2’lik skorla mağlup olan TFF 2. Lig takımlarından K.Maraşspor’da Sportif Direktör Adnan Erkan, ”Oyun anlamında yaklaşık 70 dakika gayet iyi oynadık ama bu dakikadan sonra futbolcularımızda bir kopma oldu. Rakibin bariz üstünlüğüyle hiç istemediğimiz skor oldu ama genel hatlarıyla oynanan oyundan memnunum” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan K.Maraşspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, kupa maçı öncesi zorlu karşılaşmadan çıktıklarını aktardı. Erkan, ”Moral, motivasyon anlamında biraz sıkıntılarımız vardı. Teknik direktörümüzle bir ayrılık yaşadık ve buraya da en azından gollü bir beraberlik alalım diye geldik. Bu tarz düşünce ile oyuna başladık. Oyun gayet iyi ve dengeli giderken 10 kişi kalmamız bizi çok sıkıntıya soktu. Takdir ederseniz Süper Lig takımına karşı 10 kişi 70 dakika oynamak zor iş. Yine buna rağmen 1-1’lik skor yakaladık. Devamında 2-2’lik skoru yakaladık. Oyun istediğimiz gibi diyordu. Oyun anlamında yaklaşık 70 dakika gayet iyi oynadık ama bu dakikadan sonra futbolcularımızda bir kopma oldu. Bunu engellememiz mümkün değildi. Rakibin bariz üstünlüğüyle hiç istemediğimiz skor oldu ama genel hatlarıyla oynanan oyundan memnunum. Alınan sonuç bizi üzmüştür. Maçın 2’inci ayağında da bizler o günkü duruma göre en azından oynamayan arkadaşlarımıza şans vererek Alanyaspor’u Kahramanmaraş’ta taraftarlarımıza izletmek istiyoruz” dedi.

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