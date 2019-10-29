'Adımların bir çocuğa aile olsun' sloganıyla koşacaklar - İZMİR
"Adımların bir çocuğa aile olsun" sloganıyla koşacaklar - İZMİR - Koşuya katılacak ekibin antrenman yapması - Ekibin koşması - Dernek Başkanı Gülsüm Erdinç ile röportaj - Gönüllü İbrahim Küçüksüslü ile röportaj"Adımların bir çocuğa aile olsun" sloganıyla koşacaklar - İzmir Koruyucu Aile Derneği üyeleri, koruyucu ailenin önemine vurgu yapıp, sayılarının arttırılması için Vodafone İstanbul Maratonu'nda koşmaya hazırlanıyor - Dernek Başkanı Gülsüm Erdinç: - "Biz devlet koruması altında büyüyen çocuk ve gençlerin koruyucu aile yanında kalmasını istiyoruz. Bu konuda farkındalık yaratmak için bu yıl ilk kez Vodafone İstanbul Maratonu'na katılacağız. Ne kadar çok kişiye koruyucu aileliği duyurabilirsek bizim için o kadar iyi olacak"İZMİR (AA) - İzmir Koruyucu Aile Derneği (İZKAD) üyeleri, devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin aile yanında büyümeleri için "Adımların bir çocuğa aile olsun" sloganıyla Vodafone İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre koşmaya hazırlanıyor.Çocukların sağlıklı gelişimi için aile yanında büyümesinin önemini vurgulamak amacıyla maratona katılacak olan dernek üyesi 50 gönüllü, Fuar Kültürpark Alanı'nda antrenman yapıyor.İZKAD Başkanı Gülsüm Erdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerini 3 yıl önce kurduklarını, çalışmalarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından desteklendiğini söyledi.
Türkiye'de koruyucu aile sayısının 6 bin 970 olduğunu belirten Erdinç, " İzmir 'de 408 koruyucu ailemiz var. Biz devlet koruması altında büyüyen çocuk ve gençlerin koruyucu aile yanında kalmasını istiyoruz. Bu konuda farkındalık yaratmak için ilk kez Vodafone İstanbul Maratonu'na katılacağız. Düzenlenen maratona katılarak koruyucu aileliği topluma anlatarak farkındalık yaratmak ve koruyucu aile sayısını arttırmak istiyoruz. Ne kadar çok kişiye koruyucu aileliği duyurursak bizim için o kadar iyi olacak." dedi. Dernek gönüllüsü İbrahim Küçüksüslü de koruyucu aileliğe dikkat çekmek için maratonda ilk kez koşacağını belirterek, "Koruyucu aile sayısının artmasını istiyoruz. Devlet korumasındaki çocuklar ve gençler mutlaka aile şefkatinde büyümeli. Bu, onların ve toplumun gelişimi için çok önemli." şeklinde konuştu. Hürrem Arıkök de maratona katılacağı için çok heyecanlı olduğunu, maratona katılan diğer koşuculara koruyucu ailenin önemini anlatacağını ifade etti.
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