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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Adil Gevrek’ten Sergen Yalçın açıklaması Haberi

Adil Gevrek’ten Sergen Yalçın açıklaması Haberi

Adil Gevrek konuşma

- MALATYA

Allah Rektör 


- Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un 4. olağan kongresinde konuşan Başkan Adil Gevrek, Aytemiz Alanyaspor’dan ayrılan Sergen Yalçın ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu. Anlaşmanın tüm Malatyaspor camiasını hayırlı olmasını temenni eden Gevrek, “Sergen Hocamız inşallah Evkur Yeni Malatyaspor’da büyük başarılara imza atacaktır” diye konuştu.

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