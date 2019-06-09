Adil Gevrek’ten Sergen Yalçın açıklaması Haberi



- Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştıklarını söyledi.



Evkur Yeni Malatyaspor’un 4. olağan kongresinde konuşan Başkan Adil Gevrek, Aytemiz Alanyaspor’dan ayrılan Sergen Yalçın ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu. Anlaşmanın tüm Malatyaspor camiasını hayırlı olmasını temenni eden Gevrek, “Sergen Hocamız inşallah Evkur Yeni Malatyaspor’da büyük başarılara imza atacaktır” diye konuştu.



