Adil Gevrek: “Hasılatın tamamını Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağız”



- Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim kurulu Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak Gençlerbirliği müsabakasının tribün hasılatını Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını açıkladı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Remzi Uğur ve Mehmet Koçyiğit ile bir basın toplantısı düzenleyerek aldıkları kararı kamuoyu ile paylaştı. Sözlerine Afrin şehitlerini anarak başlayan Gevrek, “Bugüne kadar devletimizi ve milletimiz için şehit olan bütün şehitlerimize ve Afrin'de destan yazan Mehmetçiğimize, orada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Biliyorsunuz Mehmetçiğimiz Afrin'de hakikaten ülkemizin güvenliği için, bizim güvenliğimiz için ve oradaki halkın güvenliği için Zeytin Dalı Operasyonu yaptı. Yaklaşık 2 aydır oradalar ve biz de onlara destek olmak adına Evkur Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynayacak müsabakanın gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. Çünkü ne yapsak azdır. Hakikaten askerimiz bizim için, ülkemiz için orada canını siper etti. Şehit düştüler, gazi oldular. Hasılatın tamamını Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağız. İnşallah Malatyalı hemşerimiz bu kampanyaya sahip çıkarlar. Ben şimdiden bütün herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Cumartesi günüde bütün taraftarlarımızın stada bekliyoruz” Gevrek, Gençlerbirliği maçı için iş veren esnafa da seslenerek, çalışanlarına maç günü izin vermeleri ricasında bulundu. Gevrek, “Cumartesi günü 27'nci haftayı oynayacağız ve bugüne kadar taraftarlarımız 2'nci ligden buyana takımlarına sahip çıktılar. Takımlarının yanında oldular ve sonuna kadar bizle beraberler. Cumartesi günüde bütün taraftarımızı stada bekliyoruz. Ben buradan Malatyalı hemşerilerimize, Malatyalı esnaflarımıza özellikle bir ricada bulunmak istiyorum. Orada çalışan taraftarlarımız var. cumartesi günü belki 2 saat önceden gelecekler. Bütün esnaflarımıza ve bürokratlarımıza, kurumlarımıza taraftarlarımızın cumartesi günü izin verirlerse, onlarda destek olurlarsa çok seviniriz. O statta hep beraber taraftarımızın günüyle bu maçta da galip gelmek istiyoruz, rahatlamak istiyoruz. Çünkü 34 puandayız, daha bir şey bitmedi. En az 2 maç daha almamız lazım. Bu maçta bizim için çok önemli. İnanıyorum ki Malatyalı hemşerilerimiz, esnaflarımız ve taraftarımız takımına sahip çıkacaklar. İnşallah cumartesi günü 13.30'da bütün taraftarlarımızı dediğim gibi Malatya'nın dışında olan hemşerilerimize özellikle İstanbul'da olan hemşerilerimizi de bu maça davet ediyoruz. İnşallah stadı dolduralım” şeklinde konuştu.

“Sezon başında yapılsaydı bu tepki olmayacaktı” Gevrek, pahalı bilet tartışmaları üzerinden başlayan tartışmalara da son noktayı koyarak, şunları söyledi: “Kesinlikle orada yapılan bir fiyat uygulamasının ve o sadece 1 kere gelen taraftarlarımız var. Biliyorsunuz bizim gerçek taraftarımız hakikaten 2'nci ligden bu yana bizle beraber. Deplasmanlara da geliyorlar, stadı da dolduruyorlar. Tabi ki Fenerbahçe maçında belki biraz zamanlama olarak sezon başında yapılsaydı bu tepki olmayacaktı. Belki o zamanlama konusunda hak verdiğimiz yanları var. Bu konuda da bence artık takımımıza sahip çıkalım, sahip çıkılması lazım. Evet, Fenerbahçe maçı önemliydi, Trabzonspor maçı önemliydi, tüm maçlar bizim için önemli ama taraftar açısından baktığınız zaman, bizim açımızdan bakıldığı zaman en önemli maç cumartesi oynayacağımız. Taraftarımızın aslında bu maça gelmeleri lazım, sahip çıkmaları lazım. Ben inanıyorum taraftarlarımızın cumartesi günü stadı doldururlar. Çünkü takım hepimizin Bütün Malatyalıların. Buralara biz kolay kolay gelmedik. Süper Lig'deyiz ve şuan 34 puandayız. Daha bir şey bitmedi. En az 2 maç daha almamız lazım ama taraftarlarımız hakikaten bizim için çok önemli, çok değerli ve taraftarımız en büyük gücümüz diyoruz. Taraftarsız olmaz. Taraftar hakikaten o stadı doldurursa 12'nci adam oluyor ve galibiyette büyük payı oluyor” diye konuştu.



